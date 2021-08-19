В Вашингтоне мужчина пригрозил взрывом и потребовал разговор с Байденом

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Находящийся в джипе у здания библиотеки Конгресса в Вашингтоне мужчина заявил о намерении привести взрывное устройство в действие, если полиция предпримет активные действия. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, мужчина утверждает, что в его автомобиле находится взрывное устройство с аммиачной селитрой, которое активируется если окна грузовика будут разбиты пулей или любым другим способом. Он также потребовал немедленного разговора с президентом США Джо Байденом по телефону.

«Если вы застрелите меня то рискните взорвать два с половиной квартала», — заявил он.