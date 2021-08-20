Компания Bethesda выпустила ремастер игры Quake

Компания Bethesda выпустила улучшенную версию игры Quake. Анонс об этом размещен на сайте компании.

«Игроки уже сегодня могут сыграть в улучшенное издание Quake, которое в честь 25-летия легендарной серии вышло на ПК, Xbox One (входит в Xbox Game Pass), PS4 и Nintendo Switch, а также в режиме обратной совместимости — на Xbox Series X|S и PlayStation 5», — говорится в сообщении.

Bethesda пояснила, что обновленная версия адаптирована для современных платформ. На совместимых платформах будет поддерживаться разрешение до 4К и широкоформатный режим.

Quake — серия шутеров от первого лица, которые Bethesda Softworks выпускает с 1996 года. Последний релиз — Quake Champions — вышел в 2017 году.