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Технологии и медиа ,  
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Вышел трейлер новой части Call of Duty

Activision Blizzard ATVI $83,49 +0,14% Купить

Компания Activision представила новую часть игры Call of Duty — Vanguard. Анонс размещен на сайте компании.

В компании отмечают, что основной сюжет игры охватит четыре театра боевых действий Второй Мировой войны: восточный и западные фронт в Европе, а также война на Тихом океане и в Северной Африке.

Последняя игра из серии Call of Duty — Black Ops Cold War — вышла в ноябре прошлого года. Она посвящена «холодной войне» и противостоянию разведок СССР и США. Сюжет игры разворачивается в начале 1980-х годов. Только за месяц после релиза было продано более 5,7 млн копий на общую сумму в $678 млн.

Релиз Call of Duty: Vanguard намечен на 5 ноября. Игра выйдет на ПК (стоимостьот 3499 руб), а также консолях Playstation 4 и 5 (цена от 4899 руб.) и Xbox Series X и S, а также Xbox One (ценаот $60).

компьютерная игра Вторая мировая война Call of Duty
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