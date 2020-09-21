Бизнес , 21 сен, 18:08
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Microsoft купит разработчиков Elder Scrolls, Fallout и DOOM
Корпорация Microsoft объявила о намерении приобрести ZeniMax Media, материнскую компанию Bethesda Softworks, одного из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр в мире.
В сообщении Microsoft говорится, что ZeniMax Media будет куплена за $7,5 млрд.
За эту сумму Microsoft получит права на популярные игры Bethesda Softworks, среди которых The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake, Wolfenstein и Dishonored. Под контроль Microsoft перейдут id Software, Arkane, MachineGames и другие студии, занятые разработкой игр (они все принадлежат Bethesda).
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