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Microsoft купит разработчиков Elder Scrolls, Fallout и DOOM

Microsoft MSFT $197,55 -1,3% Купить
Фото:Troy Harvey / Bloomberg
Фото: Troy Harvey / Bloomberg

Корпорация Microsoft объявила о намерении приобрести ZeniMax Media, материнскую компанию Bethesda Softworks, одного из крупнейших разработчиков и издателей видеоигр в мире.

В сообщении Microsoft говорится, что ZeniMax Media будет куплена за $7,5 млрд.

За эту сумму Microsoft получит права на популярные игры Bethesda Softworks, среди которых The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake, Wolfenstein и Dishonored. Под контроль Microsoft перейдут id Software, Arkane, MachineGames и другие студии, занятые разработкой игр (они все принадлежат Bethesda).

Материал дополняется

Автор
Евгений Калюков
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