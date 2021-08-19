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Генсек ООН заявил о готовности лично говорить с «Талибаном»

Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Генсек ООН Антониу Гутерриш готов лично говорить с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан», заявил он на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте ООН.

«Я готов говорить [с «Талибаном»] лично, когда будет ясно с кем конкретно по какому вопросу я смогу говорить. Позавчера я был в близком контакте с вице-премьером и министром иностранных дел Катара. Мы следуем катарской инициативе и поддерживаем ее. Есть надежда, что будет способ создать какое-либо инклюзивное правительство в Афганистане», — сказал Гутерриш.

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Обстановка у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле (Афганистан)

15 августа талибы вошли в президентский дворец в Кабуле, а также в заняли несколько госучреждений в афганской столице. В тот же день организация объявила о получении полного контроля над Афганистаном и окончании войны в стране.

Тогда же источники Reuters и Khaama Press сообщали о планах сформировать переходное правительство, которое должен возглавить экс-глава МВД страны Ахмад Джалили. При этом талибы заявляли, что намерены восстановить на территории Афганистана Исламский Эмират, существовавший с 1996-го по 2001 годы. В то же время, «Талибан» утверждает, что не намерен монополизировать власть в стране, и новое афганское правительство будет инклюизивным.

Ранее, 16 августа, ООН говорило о поступающих сообщениях о нарушениях прав человека в Афганистане. Гутерриш выразил озабоченность, отметив, что особенно обеспокоен будущим положением женщин в стране. Генсек призвал прекратить нарушения прав человека в стране.

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