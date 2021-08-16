Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 73,39 (-0,08) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 86,51 (+0,29) Инвестиции, 13:25
Прокуратура Узбекистана сообщила о столкновении афганского самолета с МиГ Политика, 19:43 Небензя в Совбезе ООН попросил не поддаваться панике из-за Афганистана Политика, 19:41 Траньков оценил первую победу Тарасовой и Морозова вместе с Тутберидзе Спорт, 19:32 «Второй бум за год». Как инвестировать в сферу NFT Крипто, 19:23 Облачный рынок на ₽100 млрд: почему он растет на 17% в год РБК и #CloudMTS, 19:15 Аналитики оценили долю москвичей с возможностью взять семейную ипотеку Недвижимость, 19:15 Китайский этап Гран-при по фигурному катанию не будет перенесен в Россию Спорт, 19:07 Белорусская федерация умолчала о результатах бегуньи Тимановской в Польше Спорт, 19:03 Суд арестовал главного борца с коррупцией петербургской таможни Общество, 18:49 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 18:42 Путин назвал города, где в первую очередь нужно газифицировать дома Экономика, 18:38 Правительство решило ввести стресс-тесты для ВЭБа Финансы, 18:37 Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменили Спорт, 18:34 «Спартак» призвал болельщиков не приезжать на матч в Туле Спорт, 18:32
Конфликт в Афганистане ,  
0 

Небензя в Совбезе ООН попросил не поддаваться панике из-за Афганистана

Обстановка у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле (Афганистан)
Обстановка у международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле (Афганистан) (Фото: EPA / ТАСС)

Российская сторона считает важным, что в Афганистане удалось обойтись без кровопролития среди гражданского населения. Об этом на заседании Совбеза ООН по ситуации в Афганистане заявил представитель России Василий Небензя.

«Полагаем, что поддаваться паническим настроениям не стоит. Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения», — сказал Небензя.

«Талибан» захватил Афганистан. Главное
Политика
Фото:Sidiqullah Khan / AP

Небензя отметил, что по имеющимся у российской стороны сведениям, «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) приступил к наведению общественного порядка.

«Очевидно, что такой стремительный разворот стал неожиданностью для всех, включая тех, кто еще недавно заявлял о высоком уровне боеспособности подготовленных и обученных за 20 лет афганских силовиков» — такими словами Небензя прокомментировал захват талибами власти в Кабуле. Российская сторона призвала все стороны конфликта решить конфликт мирным путем и избегать вооруженных конфликтов.

Также на заседании выступила представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Томас-Гринфилд заявила, что гражданское население должно быть защищено, а права всех граждан страны должны уважаться.

Кроме того, она рассказала, что на границах Афганистана стоят грузовики Продовольственной программы ООН, которые не могут проехать в Афганистан, потому что талибы закрыли границы.

Читайте на РБК Pro
На смену карьеристам пришли дауншифтеры: что теперь делать работодателям Как молодежь 18‒23 лет покупает люксовые авто: шесть инсайтов United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

О необходимости соблюдать права человека также заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал все страны принимать беженцев и не предпринимать никаких депортаций.

Чем соседним странам и миру угрожает победивший в Афганистане «Талибан»
Политика
Фото:Rahmat Gul / AP

После того как США и их союзники по НАТО начали вывод войск из Афганистана, «Талибан» начал наступление на правительственные войска. 15 августа талибы вошли в Кабул. Правительство Афганистана и президент страны Ашрафа Гани покинули страну.

Талибы заявили о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем «Талибана» в 1996–2001 годах. К утру 16 августа талибы взяли под контроль большую часть Кабула, в том числе и президентский дворец. Официальный представитель боевиков Мохаммед Наим после этого заявил об окончании гражданской войны в стране.

Совбез ООН Василий Небензя Антониу Гутерриш Афганистан
Материалы по теме
Чем соседним странам и миру угрожает победивший в Афганистане «Талибан»
Политика
Таджикистан разрешил приземлиться двум самолетам из Афганистана
Политика
«Талибан» захватил Афганистан. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter