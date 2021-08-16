Небензя в Совбезе ООН попросил не поддаваться панике из-за Афганистана
Российская сторона считает важным, что в Афганистане удалось обойтись без кровопролития среди гражданского населения. Об этом на заседании Совбеза ООН по ситуации в Афганистане заявил представитель России Василий Небензя.
«Полагаем, что поддаваться паническим настроениям не стоит. Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения», — сказал Небензя.
Небензя отметил, что по имеющимся у российской стороны сведениям, «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) приступил к наведению общественного порядка.
«Очевидно, что такой стремительный разворот стал неожиданностью для всех, включая тех, кто еще недавно заявлял о высоком уровне боеспособности подготовленных и обученных за 20 лет афганских силовиков» — такими словами Небензя прокомментировал захват талибами власти в Кабуле. Российская сторона призвала все стороны конфликта решить конфликт мирным путем и избегать вооруженных конфликтов.