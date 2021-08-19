Защита Калви обжаловала приговор по делу Baring Vostok

6 августа Мещанский районный суд Москвы признал виновными в растрате кредитных средств банка «Восточный» основателя Калви и его бизнес-партнеров и приговорил их к условным срокам. Калви получил больше всех — пять лет и шесть месяцев условно. Тогда он не согласился с приговором и заявил, что осужден «за преступление, которого не было», что «просто возмутительно».



По версии обвинения, Калви с партнерами в 2015 году организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов банком «Восточный» Первому коллекторскому бюро (ПКБ) на 2,5 млрд руб. (обе организации тогда контролировались Baring Vostok), а затем перечислили средства кипрской Balakus, нанеся таким образом ущерб «Восточному». Как указывала защита, кредитные средства, выданные ПКБ, предназначались для погашения долга Balakus, который являлся офшорной структурой самого «Восточного», перед «БКС Кипр».

В 2017 году выданный ПКБ кредит был погашен за счет передачи на баланс банка акций люксембургской компании IFTG. Именно эта сделка в феврале 2019 года стала поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Позднее статья была переквалифицирована на растрату, и обвинение стало строиться вокруг выдачи самого кредита в 2015 году.

Первоначально Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в «Восточном» между Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна. Заявление в ФСБ написал бывший тогда миноритарием банка Шерзод Юсупов — один из партнеров Аветисяна. Осенью 2020 года стороны достигли мирового соглашения и отказались от претензий друг к другу в судах, а затем продали «Восточный» Совкомбанку за 11 млрд руб., вдвое дешевле капитала.