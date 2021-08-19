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В Москве госпитализировали актера Бориса Щербакова

Борис Щербаков
Борис Щербаков (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован в больницу № 52 с подозрением на коронавирус, однако болезнь не подтвердилась. Об этом рассказал РБК сын актера Василий Щербаков.

«Он был госпитализирован в больницу № 52 с подозрением на ковид, но коронавирус не подтвердился. Чувствует себя хорошо, мы с ним только что общались. Не зря вакцинировался», — сказал он.

По его словам, температуры у актера нет, а в данный момент врачи проверяют наличие пневмонии. «Скорее всего, его скоро выпишут, он отправится домой», — добавил сын Щербакова.

Как рассказал «РИА Новости» сам актер, он лично обратился в больницу, так как подозревал у себя COVID-19. «У меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус», — сказал он и добавил, что диагноз не подтвердился.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 71-летнего артиста госпитализировали с двусторонней пневмонией и положительным ПЦР-тестом. Там уточнили, что, по оценкам врачей, он находится в состоянии средней тяжести.

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Борис Щербаков

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Щербаков ранее несколько раз опровергал информацию Telegram-канала Mash о госпитализации из-за коронавируса. Так, в конце февраля актер говорил, что чувствует себя хорошо, несмотря на то что первый его тест оказался положительным. «И запахи чувствую, и дышу нормально, температуры нет, — я пошел и сделал второй тест. Он оказался отрицательным», — заявил он тогда.

Борис Щербаков родился в Ленинграде 11 декабря 1949 года. В 1968-м переехал в Москву, в 1972 году окончил школу-студию при МХАТ им. А. П. Чехова и остался работать в этом театре. В 1994-м получил звание народного артиста России. На его счету почти 200 ролей в художественных фильмах, в том числе в «Солдатах» и «Легенде № 17». Щербаков также вел такие программы, как «Доброе утро», «Последний день» и «Наше кино. История большой любви».

В России за минувшие сутки выявили 21 058 заболевших коронавирусом, еще 791 человек скончался. Всего с начала пандемии в России COVID-19 диагностировали у 6,6 млн человек, умерли более 173 тыс.

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