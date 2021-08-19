В Москве госпитализировали актера Бориса Щербакова

Борис Щербаков (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован в больницу № 52 с подозрением на коронавирус, однако болезнь не подтвердилась. Об этом рассказал РБК сын актера Василий Щербаков.

«Он был госпитализирован в больницу № 52 с подозрением на ковид, но коронавирус не подтвердился. Чувствует себя хорошо, мы с ним только что общались. Не зря вакцинировался», — сказал он.

По его словам, температуры у актера нет, а в данный момент врачи проверяют наличие пневмонии. «Скорее всего, его скоро выпишут, он отправится домой», — добавил сын Щербакова.

Как рассказал «РИА Новости» сам актер, он лично обратился в больницу, так как подозревал у себя COVID-19. «У меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус», — сказал он и добавил, что диагноз не подтвердился.