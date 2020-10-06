Сын актера и телеведущего Бориса Щербакова опроверг его госпитализацию

Борис Щербаков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Актера театра и кино, бывшего ведущего программы «Доброе утро» на «Первом канале» Бориса Щербакова не госпитализировали. Об этом РБК сообщил его сын Василий Щербаков.

«Я опровергаю информацию о госпитализации отца, с ним все в порядке», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash без ссылки на источник сообщил, что Щербакова доставили в больницу с бронхитом и заболеванием легких. По его данным, у него были кашель и одышка.

Борису Щербакову 70 лет. Он родился в Ленинграде 11 декабря 1949 года. В 1968 году Щербаков переехал в Москву, а в 1972 году окончил школу-студию при МХАТ им. А.П. Чехова и остался работать в этом театре. В 1994 году Щербаков получил звание Народного артиста России. На его счету также почти 200 ролей в художественных фильмах. Кроме этого, Щербаков известен и как телеведущий. Программу «Доброе утро» на «Первом» он вел с 2007 по 2014 год. Позднее Щербаков стал ведущим передач «Последний день» на телеканале «Звезда» и «Наше кино. История большой любви» на канале «Мир».