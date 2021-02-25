Актер Щербаков ответил на сообщения о своем заражении COVID-19

Борис Щербаков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Актер Борис Щербаков опроверг информацию о том, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал РБК.

По словам актера, сначала он сдал тест на коронавирус, чтобы вакцинироваться, и получил положительный результат.

«Но так как я себя хорошо чувствую — и запахи чувствую, и дышу нормально, температуры нет, — я пошел и сделал второй тест. Он оказался отрицательным», — сказал Щербаков.

Актер добавил, что сейчас не находится на самоизоляции и продолжает работать.