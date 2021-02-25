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Пандемия коронавируса ,  
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Актер Щербаков ответил на сообщения о своем заражении COVID-19

Борис Щербаков
Борис Щербаков (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Актер Борис Щербаков опроверг информацию о том, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал РБК.

По словам актера, сначала он сдал тест на коронавирус, чтобы вакцинироваться, и получил положительный результат.

«Но так как я себя хорошо чувствую — и запахи чувствую, и дышу нормально, температуры нет, — я пошел и сделал второй тест. Он оказался отрицательным», — сказал Щербаков.

Актер добавил, что сейчас не находится на самоизоляции и продолжает работать.

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Ранее о том, что 71-летний Щербаков заразился коронавирусом, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, после этого актер ушел на самоизоляцию.

Борис Щербаков родился в Ленинграде 11 декабря 1949 года. В 1968-м переехал в Москву, в 1972 году окончил школу-студию при МХАТ им. А.П.Чехова и остался работать в этом театре. В 1994-м получил звание народного артиста России. На его счету почти 200 ролей в художественных фильмах, в том числе в «Солдатах» и «Легенде № 17».

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Щербаков также известен как телеведущий. Он вел такие программы, как «Доброе утро», «Последний день» и «Наше кино. История большой любви».

В России за минувшие сутки выявили минимальное число заболевших коронавирусом с 7 октября — 11 198 новых случаев, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в стране, по данным оперштаба, COVID-19 диагностировали у 4,2 млн человек.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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