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Политика ,  
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Россия вернула Украине ноту протеста из-за визита Лаврова в Крым

Сергей Лавров во время встречи с участниками арт-кластера &laquo;Таврида&raquo; в городе Судак, 12 августа 2021 г.
Сергей Лавров во время встречи с участниками арт-кластера «Таврида» в городе Судак, 12 августа 2021 г. (Фото: МИД России)

Нота протеста МИД Украины в связи с поездкой министра иностранных дел Сергея Лаврова в Крым возвращена без рассмотрения. Об этом на официальном брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«17 августа министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым», — сказала она.

Захарова пояснила, что «нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма».

Кроме этого, она призвала украинскую сторону прекратить любые попытки посягательства на территориальную целостность России. «Подтверждаем, что будем и впредь возвращать подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов России», — добавила представитель МИДа.

Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Политика
Фото:Михаил Климентьев / РИА Новости

Последний раз министр иностранных дел России посещал Крым 12 августа, где провел встречу с участниками арт-кластера «Таврида».

Киев неоднократно отправлял Москве ноты протеста в связи с посещением российских политиков полуострова и проведением там выборов. Так, в августе прошлого года Украина направила ноту протеста из-за посещения Крыма президентом России Владимиром Путиным. Россия, в свою очередь, возвращала подобные ноты.

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Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, когда присоединение поддержало большинство жителей полуострова. Страны Запада и Украина не признают результаты голосования и считают полуостров оккупированной территорией. Москва не раз называла вопрос принадлежности Крыма окончательно закрытым.

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