Россия вернула Украине ноту протеста из-за визита Лаврова в Крым

Сергей Лавров во время встречи с участниками арт-кластера «Таврида» в городе Судак, 12 августа 2021 г. (Фото: МИД России)

Нота протеста МИД Украины в связи с поездкой министра иностранных дел Сергея Лаврова в Крым возвращена без рассмотрения. Об этом на официальном брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«17 августа министерство иностранных дел России вернуло без рассмотрения ноту МИД Украины, в которой содержался протест в связи с поездкой министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Крым», — сказала она.

Захарова пояснила, что «нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма».

Кроме этого, она призвала украинскую сторону прекратить любые попытки посягательства на территориальную целостность России. «Подтверждаем, что будем и впредь возвращать подобные ноты протеста, касающиеся Крыма и других субъектов России», — добавила представитель МИДа.