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Российский МИД вернул две ноты с протестами из-за Крыма Украине

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Министерство иностранных дел России вернуло украинским дипломатам две ноты протеста, направленные из-за Крыма, сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова. Трансляция доступна в Facebook ведомства.

«В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе», — пояснила она.

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Такие шаги вызывают удивление в России, отметила она. Пока МИД Украины направляет все силы на «бомбардировку» России нотами протеста, российские самолеты вывозят из других стран украинских граждан, а российские дипломаты помогают им вернуться на родину, напомнила Захарова.

МИД Украины неоднократно направлял Москве ноты протеста из-за визитов в Крым президента России Владимира Путина, организации там различных мероприятий и выборов.

Теги: Крым, Мария Захарова
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