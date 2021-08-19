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Синоптик предупредил о «мешке полярного воздуха» в Москве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Со следующей недели в атмосфере столичного региона начнет формироваться северный поток, из-за чего Москва окажется в «мешке полярного воздуха». Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Следующая неделя ознаменуется первым «звоночком» от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток и скажется дыхание борея — холодного северного ветра, из-за чего Москва окажется в «мешке полярного воздуха» с температурным фоном на 3 градуса ниже многолетней нормы», — сказал он.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

По его словам, текущая неделя в Центральной России станет последней в периоде метеорологического лета. Он также добавил, что все летние месяцы оказались теплее положенного, а средняя сезонная температура воздуха в настоящее время на 2,6 градуса превышает климатическую норму.

Так, в пятницу, 20 августа, воздух прогреется до 24–26 градусов тепла, а в выходные температура опустится до 20–23 градусов днем и 13–16 градусов в ночное время. В субботу ожидаются «скоротечные» ливни с грозами, в воскресенье дожди пройдут местами.

К понедельнику ожидается до 20 градусов тепла, во вторник — до плюс 18, в среду — до плюс 17. «Таким образом, как и положено по старому климатическому графику, метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха окажется ниже плюс 15, наступит точно и в срок — 24 августа», — заключил он.

Как пояснила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, температура в Москве вернется в рамки климатической нормы к началу следующей недели. По ее словам, жаркая погода 17–18 августа является «скорее исключением, чем правилом».

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«К началу следующей недели она вернется к норме, в ночные часы в Москве температура будет порядка 13–15 градусов, дневные температуры — около 20 градусов. И даже эта температура останется чуть выше климатической нормы — примерно на 1–1,5 градуса», — сказала она.

По ее словам, говорить о приближении осени еще рано, поскольку температура будет соответствовать значениям, характерным для последней декады августа.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ранее Позднякова сообщала, что в ближайшее время жара покинет столичный регион, температура снизится и в Москву придут дожди. «В Москве сейчас область повышенного атмосферного давления, мы находимся на западной периферии мощного антициклона с центром примерно над Уралом. Его потеснит и принесет осадки циклон, станет прохладнее, москвичи больше не будут находиться в жарком воздухе. Жара спадет к четвергу», — говорила она.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, уточнил, что жителям столицы стоит ожидать понижения температуры, но не холода.
 

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