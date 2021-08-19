Синоптик предупредил о «мешке полярного воздуха» в Москве

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Со следующей недели в атмосфере столичного региона начнет формироваться северный поток, из-за чего Москва окажется в «мешке полярного воздуха». Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Следующая неделя ознаменуется первым «звоночком» от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток и скажется дыхание борея — холодного северного ветра, из-за чего Москва окажется в «мешке полярного воздуха» с температурным фоном на 3 градуса ниже многолетней нормы», — сказал он.

По его словам, текущая неделя в Центральной России станет последней в периоде метеорологического лета. Он также добавил, что все летние месяцы оказались теплее положенного, а средняя сезонная температура воздуха в настоящее время на 2,6 градуса превышает климатическую норму.

Так, в пятницу, 20 августа, воздух прогреется до 24–26 градусов тепла, а в выходные температура опустится до 20–23 градусов днем и 13–16 градусов в ночное время. В субботу ожидаются «скоротечные» ливни с грозами, в воскресенье дожди пройдут местами.