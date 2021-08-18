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В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальной жаре до конца недели

Температура выше нормы ожидается почти на всей территории России до конца рабочей недели, в ряде регионов аномалия может достигать 10-12 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«В среду повсеместно выше нормы, с пятницы на западе Красноярского края температура около нормы. В воскресенье около и ниже нормы на севере Красноярского края, в Западной Сибири и в Иркутской области. На всей остальной территории выше нормы, но это небольшой регион. До пятницы вся карта будет в красных оттенках, что означает положительную погодную аномалию, только в воскресенье небольшая территория, где температура ниже нормы (на два градуса)», — сказал он.

По его словам, самые большие аномалии — до 12 градусов — будут наблюдаться в Приволжье и на Урале, где жара достигнет 30-31 градуса. Также значительно теплее, чем обычно, будет на Таймыре: вместо стандартных 4 градусов тепла там ожидаются 14. Сильная жара ожидается и на юге Центрального федерального округа.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, в свою очередь, в беседе с «Известиями» сообщил, что на следующей недели в центральной части страны начнется понижение температуры, и появятся первые признаки осени.

«Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать», — заявил он. По его словам, уже 24–25 августа в Москве будет 16 градусов тепла днем и 11 градусов тепла ночью.

Также ранняя осень наступит и в Северо-Западном округе России, в первую очередь в Санкт-Петербурге. При этом в Краснодарском крае и Крыму сентябрь будет теплым. Лето продолжится на юге европейской части, Сибири и Дальнего Востока, добавил Старков.

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Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупреждала, что в ближайшее время жара покинет столичный регион, температура снизится, и в Москву придут дожди. «В Москве сейчас область повышенного атмосферного давления, мы находимся на западной периферии мощного антициклона с центром примерно над Уралом. Его потеснит и принесет осадки циклон, станет прохладнее, москвичи больше не будут находиться в жарком воздухе. Жара спадет к четвергу», — говорила она.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд тогда уточнил, что жителям столицы стоит ожидать понижения температуры, но не холода. «В центре Европейской России 18 августа во второй половине дня, ближе к вечеру, будет облачно, прогнозируется дождь, на западе даже сильный. Ночь на четверг и день будут дождливыми, скажется область низкого давления. Солнца не будет видно, температура начнет падать, произойдет смена воздушных масс. Температура в четверг составит 22–24 градуса.", — заявил он тогда.

Погода жара Россия Гидрометцентр Роман Вильфанд
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