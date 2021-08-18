В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальной жаре до конца недели

Температура выше нормы ожидается почти на всей территории России до конца рабочей недели, в ряде регионов аномалия может достигать 10-12 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«В среду повсеместно выше нормы, с пятницы на западе Красноярского края температура около нормы. В воскресенье около и ниже нормы на севере Красноярского края, в Западной Сибири и в Иркутской области. На всей остальной территории выше нормы, но это небольшой регион. До пятницы вся карта будет в красных оттенках, что означает положительную погодную аномалию, только в воскресенье небольшая территория, где температура ниже нормы (на два градуса)», — сказал он.

По его словам, самые большие аномалии — до 12 градусов — будут наблюдаться в Приволжье и на Урале, где жара достигнет 30-31 градуса. Также значительно теплее, чем обычно, будет на Таймыре: вместо стандартных 4 градусов тепла там ожидаются 14. Сильная жара ожидается и на юге Центрального федерального округа.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, в свою очередь, в беседе с «Известиями» сообщил, что на следующей недели в центральной части страны начнется понижение температуры, и появятся первые признаки осени.