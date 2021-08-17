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Синоптики спрогнозировали, когда в Москву придет похолодание

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В ближайшее время жара покинет столичный регион, температура снизится и в Москву придут дожди. Об этом рассказали РБК опрошенные эксперты.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, прохлады в столице стоит ожидать к четвергу.

«В Москве сейчас область повышенного атмосферного давления, мы находимся на западной периферии мощного антициклона с центром примерно над Уралом. Его потеснит и принесет осадки циклон, станет прохладнее, москвичи больше не будут находиться в жарком воздухе. Жара спадет к четвергу. 18 августа температура в столице составит 28-30 градусов, а уже в четверг мы ожидаем температуру в районе 22-24 градусов», — добавила она. При этом, температура воздуха останется выше климатической нормы, но «не на 6-7 градусов, а примерно на 2-3 градуса». Согласно прогнозам экспертов Московского метеобюро, к воскресенью температура понизится еще сильнее, а антициклон сместится в Приволжский федеральный округ.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что жителям столицы стоит ожидать понижения температуры, но не холода. «В центре европейской России 18 августа во второй половине дня, ближе к вечеру, будет облачно, прогнозируется дождь, на западе даже сильный. Ночь на четверг и день будут дождливыми, скажется область низкого давления. Солнца не будет видно, температура начнет падать, произойдет смена воздушных масс, — заявил он, — температура в четверг составит 22-24 градуса. В пятницу в Москве дожди будут менее интенсивными, начнет проглядывать солнце, температура составит около 24-26 градусов. К выходным температура вернется к значениям 20-24 градуса». По прогнозам синоптика, ложбина низкого давления «отодвинет» антициклон к востоку, и в Приволжском федеральном округе будет не просто тепло, а «по-настоящему жарко». Жаркая погода сохранится и на Урале, куда продолжат поступать воздушные массы из центральной Азии.

Ранее метеорологи сообщали о приходе теплого воздуха в центр европейской части России и «всплеска субтропического тепла», из-за которого в столичном регионе воздух прогрелся до 30 градусов.

новости Погода Москва синоптик метеорологи жара
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