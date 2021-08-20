Вирусологи рассказали, как один «кусочек» меняет вакцину под другой штамм

Фото: Андрей Любимов / РБК

Для создания вакцины от индийского штамма коронавируса (дельта-штамма) необходимо заменить в молекуле препарата участок генома вируса, кодирующий S-белок, сообщил РБК молекулярный биолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Векторные вакцины и вакцины МРНК — это вакцины платформенные. Нужно заменить кусочек компонента и все. Так что вполне предсказуемо, что они сделали за столь короткий срок вариант вакцины против дельта-штамма. Фактически нужно только изменить участок, кодирующий S-ген», — сказал он.

По словам ученого, в 2020 году о модификации вакцины против альфа-штамма заявляли представители Pfizer, Moderna и НИЦЭМ им. Гамалеи. Но в итоге препарат не был запущен в производство, так как существующая вакцина защищала и от этого штамма.

Нетесов считает, что клинические испытания вакцины против дельта-штамма займут около двух-трех месяцев. «Но формально нужно провести еще и доклинические испытания — на животных. А это еще пара месяцев интенсивного труда», — добавил он.