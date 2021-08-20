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Вирусологи рассказали, как один «кусочек» меняет вакцину под другой штамм

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Для создания вакцины от индийского штамма коронавируса (дельта-штамма) необходимо заменить в молекуле препарата участок генома вируса, кодирующий S-белок, сообщил РБК молекулярный биолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Векторные вакцины и вакцины МРНК — это вакцины платформенные. Нужно заменить кусочек компонента и все. Так что вполне предсказуемо, что они сделали за столь короткий срок вариант вакцины против дельта-штамма. Фактически нужно только изменить участок, кодирующий S-ген», — сказал он.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По словам ученого, в 2020 году о модификации вакцины против альфа-штамма заявляли представители Pfizer, Moderna и НИЦЭМ им. Гамалеи. Но в итоге препарат не был запущен в производство, так как существующая вакцина защищала и от этого штамма.

Нетесов считает, что клинические испытания вакцины против дельта-штамма займут около двух-трех месяцев. «Но формально нужно провести еще и доклинические испытания — на животных. А это еще пара месяцев интенсивного труда», — добавил он.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что для создания нового варианта вакцины нужны всего «одна-две недели молекулярно-биологической работы».

«Другое дело — сколько это займет с юридической точки зрения. Так или иначе, новый вариант потребует исследований, проверок безопасности и так далее. Сложно сказать, сколько времени займут клинические исследования этого варианта, с учетом того, что существует близкородственный вариант препарата. В прошлый раз это заняло почти год», — объяснил вирусолог.

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Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре создали специальный вариант вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса. «В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — сказал он.

Ученый добавил, что пока рано говорить о том, насколько эффективной окажется модификация.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Любовь Порываева Любовь Порываева
коронавирус новый штамм коронавируса ученые вакцинация от COVID-19 новости
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