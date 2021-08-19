Украинские наемники пожаловались на работу в Афганистане

Кабул, Афганистан (Фото: Rahmat Gul / AP)

Украинские наемники выполняют в Афганистане самую тяжелую и опасную работу, а иностранные частные военные компании (ЧВК) относятся к ним как к «третьему сорту». Об этом порталу Strana.ua рассказали двое украинцев, которые работали наемниками в Афганистане.

«Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях, там, куда западных красавцев — «диких гусей» — палкой не загнать», — рассказал один из наемников.

Среди таких заданий он назвал разминирование, диверсионные рейды, сопровождение транспорта с гуманитарной помощью и топливом в районы, которые не контролировались ни американскими военными, ни правительственными войсками.

Мужчина добавил, что смертность на таких миссиях повышенная. По его словам, за последние месяцы в Афганистане погибли восемь украинских наемников.