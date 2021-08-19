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Украинские наемники пожаловались на работу в Афганистане

Кабул,&nbsp;Афганистан
Кабул, Афганистан (Фото: Rahmat Gul / AP)

Украинские наемники выполняют в Афганистане самую тяжелую и опасную работу, а иностранные частные военные компании (ЧВК) относятся к ним как к «третьему сорту». Об этом порталу Strana.ua рассказали двое украинцев, которые работали наемниками в Афганистане.

«Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях, там, куда западных красавцев — «диких гусей» — палкой не загнать», — рассказал один из наемников.

Среди таких заданий он назвал разминирование, диверсионные рейды, сопровождение транспорта с гуманитарной помощью и топливом в районы, которые не контролировались ни американскими военными, ни правительственными войсками.

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Мужчина добавил, что смертность на таких миссиях повышенная. По его словам, за последние месяцы в Афганистане погибли восемь украинских наемников.

При этом зарплата украинских наемников ниже, чем у наемников из западных стран. Так, если западные специалисты получают по $20 тыс., то украинцы — от $5 тыс. до $10 тыс.

Другой собеседник портала рассказал, что помимо 12 украинских наемников в Кабуле и возле потерялись еще около десяти специалистов из Украины. Об их местоположении и судьбе нет информации.

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Как пишет Strana.ua, наемников обычно готовят украинские фирмы-посредники, которые работают на крупные иностранные ЧВК, в том числе саудовскую ЧВК Al-Khaleej и американскую Black Еdged Securities.

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Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ему удалось связаться с одним из 12 граждан Украины на военной базе под Кабулом. Он заверил, что прямой угрозы жизни и безопасности украинцев в Афганистане нет.

По словам Кулебы, сейчас идет переговорный процесс о возможных вариантах отъезда украинцев. «Мальчиков вывезут либо мы, либо компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на основании. По любому сценарию мы окажем полную поддержку», — написал он в Facebook.

Ранее, 15 августа, талибы (движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) объявили о полном захвате Афганистана. В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал за границу. После этого страны начали эвакуацию дипломатов и других своих граждан.

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Так, 16 августа, самолет ВС Украины эвакуировал из Афганистана около 80 человек, включая граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и Таджикистана.

Тем не менее «24-й канал» сообщал, что на американской военной базе в Кабуле остались 12 украинских военнослужащих-контрактников. 19 августа за ними вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД, но не смог приземлиться в Кабуле.

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