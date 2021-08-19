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Конфликт в Афганистане ,  
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Самолет ВСУ не смог приземлиться в Кабуле и эвакуировать украинцев

Военно-транспортный самолет Ил-76МД, который вылетел в Афганистан для эвакуации украинцев, не смог приземлиться в Кабуле. Об этом сообщила пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Самолет не получил безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой», — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что также не получили разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Сейчас украинский самолет находится в аэропорту Маскат в Султанате Оман.

Как военные проводят эвакуацию из аэропорта Кабула. Видео
Политика

16 августа самолет ВСУ эвакуировал из Афганистана около 80 человек. Среди них были граждане Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и Таджикистана.

Как сообщал «24 канал», самолет эвакуировал не всех, на американской военной базе в Кабуле осталось 12 украинских военнослужащих-контрактников. По данным издания, боевики движения «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России) приходили на эту базу и забрали все оружие, в том числе разоружив украинских военных.

«Талибан» заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявили, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.

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