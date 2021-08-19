Самолет ВСУ не смог приземлиться в Кабуле и эвакуировать украинцев

Военно-транспортный самолет Ил-76МД, который вылетел в Афганистан для эвакуации украинцев, не смог приземлиться в Кабуле. Об этом сообщила пресс-служба генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Самолет не получил безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой», — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что также не получили разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Сейчас украинский самолет находится в аэропорту Маскат в Султанате Оман.

16 августа самолет ВСУ эвакуировал из Афганистана около 80 человек. Среди них были граждане Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и Таджикистана.