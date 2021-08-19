Полиция Биробиджана нашла во дворе чемодан с 15 млн руб.

Фото: УМВД России по ЕАО

Сотрудники полиции обнаружили во дворе жилого дома в Биробиджане чемодан с 15 млн руб. Об этом сообщает управление МВД России по Еврейской автономной области.

Чемодан простоял на улице несколько часов и вызвал подозрения. После вскрытия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в нем 15 млн руб., планшет и другие личные вещи. Полицейским удалось установить личность владельца чемодана.

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Мужчина рассказал, что утром торопился в командировку, вышел из дома, поставил чемодан рядом с машиной, но отвлекся на телефонный звонок и уехал без своего багажа.