В Москве из банка похитили более 157 млн руб.

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В центре Москвы из банка похитили более 157 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В субботу, 6 марта, в 11:06 в ОМВД поступило сообщение о краже денежных средств из индивидуальных банковских сейфов по адресу: ул. 1-я Брестская», — сообщили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, неизвестные похитили из депозитарного помещения 157,17 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК.

В середине февраля в Санкт-Петербурге в отделение банка вошел мужчина и потребовал у кассира деньги, угрожая при этом предметом, похожим на гранату. В ответ сотрудница банка нажала тревожную кнопку, после чего мужчина сбежал. Позднее нападавшего задержали.