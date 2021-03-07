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В Москве из банка похитили более 157 млн руб.

Фото: Erwin Rachbauer / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Erwin Rachbauer / imagebroker.com / Global Look Press

В центре Москвы из банка похитили более 157 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В субботу, 6 марта, в 11:06 в ОМВД поступило сообщение о краже денежных средств из индивидуальных банковских сейфов по адресу: ул. 1-я Брестская», — сообщили в ведомстве.

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По данным правоохранительных органов, неизвестные похитили из депозитарного помещения 157,17 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК.

В середине февраля в Санкт-Петербурге в отделение банка вошел мужчина и потребовал у кассира деньги, угрожая при этом предметом, похожим на гранату. В ответ сотрудница банка нажала тревожную кнопку, после чего мужчина сбежал. Позднее нападавшего задержали.

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