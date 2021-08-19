На Урале водитель насмерть сбил пожилую женщину и девочку

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Пожилая женщина и восьмилетняя девочка погибли при наезде автомобиля в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В прокуратуре уточнили, что инцидент произошел 18 августа около 20:52 по местному времени (18:52 мск) около дома № 1 по ул. Пушкина. Водитель автомобиля Mazda-CX-5 наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу, а «по линии тротуара».

«В результате ДТП женщина и ребенок скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказал представитель прокуратуры.

При этом в главном управлении МВД России по региону добавили, что пешеходы шли вдоль тротуара неподалеку от движущейся машины. После наезда девочку отбросило на идущий по «встречке» автомобиль Renault Duster, которым управлял 64-летний мужчина.