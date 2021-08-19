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На Урале водитель насмерть сбил пожилую женщину и девочку

Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Пожилая женщина и восьмилетняя девочка погибли при наезде автомобиля в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В прокуратуре уточнили, что инцидент произошел 18 августа около 20:52 по местному времени (18:52 мск) около дома № 1 по ул. Пушкина. Водитель автомобиля Mazda-CX-5 наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу не по пешеходному переходу, а «по линии тротуара».

«В результате ДТП женщина и ребенок скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — рассказал представитель прокуратуры.

В Петербурге автомобиль сбил на переходе девочку и коляску с ребенком
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

При этом в главном управлении МВД России по региону добавили, что пешеходы шли вдоль тротуара неподалеку от движущейся машины. После наезда девочку отбросило на идущий по «встречке» автомобиль Renault Duster, которым управлял 64-летний мужчина.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении водителем правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК), сообщили РБК в пресс-службе.

Ранее на Алтае произошло ДТП с участием начальника районного отдела ГИБДД, в котором погибли два человека. Источник «РИА Новости» в силовых структурах региона сообщал, что в аварии погибли двое сотрудников ФСБ. Автомобиль Hyundai Creta врезался в стоящий на обочине грузовик MAN после того, как его водитель не справился с управлением. В аварии также пострадали две девочки в возрасте девяти и 16 лет.

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