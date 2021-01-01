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В Петербурге автомобиль сбил на переходе девочку и коляску с ребенком

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Полиция начала проверку после ДТП в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали двое детей. Об этом РБК сообщили в Главном управлении МВД России по городу и Ленинградской области.

Авария произошла утром 26 ноября рядом с домом №54 на Шпалерной улице. Женщина 1986 года рождения вместе двумя детьми переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Один ребенок — полугодовалый мальчик — находился в коляске, второго — трехлетнюю девочку — она держала за руку.

По предварительным данным, мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил коляску с ребенком и девочку, не заметив их. Дети получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

В ноябре на северо-западе Москвы один человек погиб, двое пострадали, после того как их сбил автомобиль. На улице Маршала Бирюзова сначала столкнулись две машины, после чего одна из них наехала на пешеходов.

Санкт-Петербург ДТП дети новости
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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