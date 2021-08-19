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Экс-спикера парламента Армении назначили главой МИД

Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян (Фото: Global Look Press)

Новым министром иностранных дел Армении стал бывший спикер парламента страны Арарат Мирзоян. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саргсян, он опубликован на сайте армянского правительства.

«По предложению премьер-министра в соответствии со ст. 131 Конституции, а также ч. 1 ст. 5 закона о структуре и деятельности правительства назначить Арарата Мирзояна министром иностранных дел», — следует из постановления.

Мирзоян родился в Ереване, ему 42 года. Является историком по образованию, имеет степень кандидата исторических наук. До начала августа Мирзоян занимал должность спикера Национального собрания (парламента) Армении. Его избрали председателем парламента на первом заседании Национального собрания Армении седьмого созыва, которое состоялось 14 января 2019 года. Со 2 августа спикером является Ален Симонян.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Исполняющие обязанности министра иностранных дел менялись в Армении с конца мая, после того как прежний глава МИДа Ара Айвазян подал в отставку. Позднее уйти со своих должностей решили все его заместители. Однако отставку замминистра Армена Гевондяна не приняли, и он исполнял обязанности главы ведомства. С середины июля обязанности министра иностранных дел возложили на бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна, которого президент назначил первым заместителем министра иностранных дел.

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