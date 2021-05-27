Глава МИД Армении подал в отставку

Ара Айвазян (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке, сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян в Facebook.

«Айвазян подал заявление об отставке», — сказала она. Причина не указана.

Ара Айвазян был назначен главой МИД Армении 18 ноября 2020 года, сразу после отставки его предшественника Зограба Мнацаканяна. Пашинян обвинял его в сформировавшемся к 2018 году переговорном процессе с Азербайджаном, который необратимо вел к сдаче территорий Нагорного Карабаха.

Родился Айвазян в Ереване в 1969 году. Закончил факультет востоковедения ЕГУ и университетский колледж Айказян в Ливане. С 1994 года работал в структурах МИД Армении. До того как занять должность и.о. главы внешнеполитического ведомства, Айвазян занимал пост заместителя главы МИДа, чрезвычайного и полномочного посла Армении в Литве, Латвии и Эстонии. Он также работал в качестве посла республики в Мексике, Коста-Рике, Гондурасе, Гватемале, Панаме и на Кубе.