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В Новосибирской области в тройном ДТП погибли четыре человека

В ДТП с участием трех автомобилей погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.

Авария произошла ночью на 1433 км автодороги Р-254 «Иртыш». По данным полиции, грузовой автомобиль Scania, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с попутным легковым автомобилем Toyota Camry. От удара вторую отбросило в грузовой автомобиль Mersedes, который остановился перед светофором в месте проведения дорожных работ, где было организовано реверсивное движение.

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Фото:СК РФ по Алтайскому краю

Четверо погибших — мужчины, среди них водитель легкового автомобиля. «Личности и возраст погибших устанавливается, на месте работают полицейские и спасатели», — добавили в ГИБДД.

Ранее, 14 августа, в аварии на трассе Р-254 «Иртыш» Новосибирской области погиб 42-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля марки Lifan врезалcя в грузовик Volvo после выезда на встречную полосу. После удара арбузы, которые перевозил грузовик, рассыпались на дорогу, полностью перекрыв трассу. В ДТП также пострадала женщина в возрасте 57 лет, ее госпитализировали.

ДТП авария Новосибирская область ГИБДД
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