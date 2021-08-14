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В ДТП на трассе в Новосибирской области погиб человек

Мужчина в возрасте 42 лет погиб в результате аварии на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. Об этом сообщает местное издание NGS.ru со ссылкой на начальника отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергея Страдымова. Кроме него в ДТП пострадала 57-летняя женщина, ее доставили в больницу.

ДТП произошло утром 14 августа. Водитель легкового автомобиля Lifan выехал на встречную полосу и врезалcя в грузовик Volvo, который перевозил арбузы. После столкновения арбузы высыпались на дорогу и перекрыли трассу.

«В результате происшествия на месте аварии погиб мужчина, управлявший легковым автомобилем. В больницу доставлена женщина-пассажир из автомобиля Lifan», — сказал Страдымов.

В ДТП с фурой под Новосибирском погибли два человека
Общество

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. На участке дороги, где произошла авария, организовали реверсивное движение. Арбузы, которые перевозила фура, уберет обслуживающая организация.

В январе на Чуйском тракте в Новосибирской области произошла авария с грузовиком. Тогда погибли два человека — пассажиры легкового автомобиля, еще один пострадал. ДТП спровоцировал водитель «Honda», который выехал на встречную полосу, после чего машина столкнулась с фурой.

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