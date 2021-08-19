На Камчатке нашли тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов

Сотрудники МЧС нашли тела двух туристов, которые сорвались с Ключевского вулкана на Камчатке (Ключевская Сопка). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов», — сообщили в ведомстве.

По данным спасателей, тела были обнаружены на высоте 3,5 и 3,56 тыс. м.

Во вторник, 17 августа, при совершении группой туристов восхождения на вулкан Ключевская сопка двое участников на высоте около 4 4100 — 4200 м оступились при спуске с ледника и сорвались со склона. В результате падения оба туриста погибли.