Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,46 (-0,01) Инвестиции, 18 авг, 14:25
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 86,12 (-0,36) Инвестиции, 18 авг, 14:25
Опережая перемены: как новая «ГАЗель NN» вписалась в рынок РБК и ГАЗ, 05:25 ЦИК отказалась от цифровых участков на сентябрьских выборах Политика, 04:58 В Новосибирской области в тройном ДТП погибли четыре человека Общество, 04:56 На Камчатке нашли тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов Общество, 04:24 Эксперты оценили вероятность отсутствия антител у переболевших COVID-19 Общество, 04:15 В Финляндии призвали разрешить въезд в страну привитым «Спутником V» Общество, 03:28 Патрушев заявил о накачивании Украины «ненужным американцам вооружением» Политика, 02:59 К викингам и Гагарину: как Смоленск борется за московского туриста РБК и Сбер, 02:58 Байден счел неизбежным хаос в Афганистане после ухода США Политика, 02:29 Байден допустил продление срока вывода войск США из Афганистана Политика, 02:09 Самолет ВСУ не смог приземлиться в Кабуле и эвакуировать украинцев Политика, 01:44 СК Белоруссии заподозрил сотрудников БелаПАН в причастности к беспорядкам Политика, 01:39 Патрушев заявил об отсутствии предпосылок для ввода войск в Афганистан Политика, 01:09 Вспомнить все: что мы знаем о сне РБК и Okko, 01:08
Общество ,  

На Камчатке нашли тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов

Сотрудники МЧС нашли тела двух туристов, которые сорвались с Ключевского вулкана на Камчатке (Ключевская Сопка). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов», — сообщили в ведомстве.

В красноярском парламенте заявили о гибели депутата на Камчатке
Политика
Андрей Закалин

По данным спасателей, тела были обнаружены на высоте 3,5 и 3,56 тыс. м.

Во вторник, 17 августа, при совершении группой туристов восхождения на вулкан Ключевская сопка двое участников на высоте около 4 4100 — 4200 м оступились при спуске с ледника и сорвались со склона. В результате падения оба туриста погибли.

По факту произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку.

Зампред заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил, что среди погибших был депутат горсовета города Железногорска Андрей Закалин. В городском совете он был депутатом от «Справедливой России». Кроме того, Закалин возглавлял компанию «Мегаполис», основной вид деятельности которой — строительство жилых и нежилых зданий.

Читайте на РБК Pro
Великое увольнение: почему ценные сотрудники массово уходят «в никуда» Как коротает дни трейдер, потерявший $20 млрд в один миг United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

Вулкан Ключевской (Ключевская Сопка) — самый высоким действующий вулкан в Евразии (4,8 тыс. м). Он расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 360 км от Петропавловска-Камчатского.

Камчатка вулкан МЧС туристы Ключевская сопка
Материалы по теме
Спасатели выдвинулись на помощь сорвавшимся с Ключевской Сопки туристам
Общество
Селевой поток сошел с Мутновского вулкана на Камчатке
Общество
На Камчатке нашли тела еще трех погибших и «черный ящик» упавшего Ми-8
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter