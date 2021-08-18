В красноярском парламенте заявили о гибели депутата на Камчатке
Депутат горсовета города Железногорска Андрей Закалин погиб, написал в Telegram зампред заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.
Ранее на Камчатке двое туристов, которые совершали восхождение на Ключевскую Сопку, оступившись сорвались с ледника и погибли. ТАСС со ссылкой на собеседника в администрации Железногорска указывало, что среди погибших был Закалин. Об этом же сообщал телеканал РЕН ТВ.
«Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб», — написал Кулеш.
В совете депутатов ЗАТО г. Железногорска РБК рекомендовали обратиться за комментарием позднее.