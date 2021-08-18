В красноярском парламенте заявили о гибели депутата на Камчатке

Андрей Закалин был в городском совете депутатом от «Справедливой России». Кроме того, он был гендиректором компании «Мегаполис», основной вид деятельности которой — строительство жилых и нежилых зданий.

Инцидент на Ключевской Сопке случился на высоте примерно 4100–4200 м. По данным РЕН ТВ, туристы пролетели вниз около 1 км.

По факту произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку.

«Усть-Камчатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю организована доследственная проверка обстоятельств гибели участников туристической группы, 1986 и 1975 годов рождения, при совершении восхождения на вулкан Ключевская Сопка», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что тела погибших обнаружили на высоте около 3650 и 3200 м.