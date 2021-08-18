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В красноярском парламенте заявили о гибели депутата на Камчатке

Андрей Закалин
Андрей Закалин (Фото: Андрей Закалин / Facebook)

Депутат горсовета города Железногорска Андрей Закалин погиб, написал в Telegram зампред заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.

Ранее на Камчатке двое туристов, которые совершали восхождение на Ключевскую Сопку, оступившись сорвались с ледника и погибли. ТАСС со ссылкой на собеседника в администрации Железногорска указывало, что среди погибших был Закалин. Об этом же сообщал телеканал РЕН ТВ.

Спасатели выдвинулись на помощь сорвавшимся с Ключевской Сопки туристам
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Фото:41.mchs.gov.ru/

«Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб», — написал Кулеш.

В совете депутатов ЗАТО г. Железногорска РБК рекомендовали обратиться за комментарием позднее.

Андрей Закалин был в городском совете депутатом от «Справедливой России». Кроме того, он был гендиректором компании «Мегаполис», основной вид деятельности которой — строительство жилых и нежилых зданий.

Инцидент на Ключевской Сопке случился на высоте примерно 4100–4200 м. По данным РЕН ТВ, туристы пролетели вниз около 1 км.

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По факту произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку.

«Усть-Камчатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю организована доследственная проверка обстоятельств гибели участников туристической группы, 1986 и 1975 годов рождения, при совершении восхождения на вулкан Ключевская Сопка», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что тела погибших обнаружили на высоте около 3650 и 3200 м.

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