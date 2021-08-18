Галкин ответил на критику своих слов о скульптуре на Болотной

Скульптура «Большая глина № 4» (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», установленная на Болотной площади, не нравится москвичам, они считают ее похожей на испражнения, и это мнение должны учитывать эксперты, заявил артист Максим Галкин в Instagram.

Ранее Галкин назвал скульптуру похожей на стопку неаккуратного дерьма. На это директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин сказал, что подобная ассоциация возникнет только у необразованного человека и это говорит о его собственных проблемах.

«Кто-то сказал из этих экспертов, по-моему, тот же товарищ, что если я вижу говно, то говно у меня в голове. Не всегда так бывает, иногда оно в реальности, поэтому тут я бы поспорил», — заявил артист.

Скульптура Фишера — это алюминиевая 12-метровая копия комка глины, который он однажды смял в руке. Ее установили 16 августа напротив дома культуры ГЭС-2.