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Галкин ответил на критику своих слов о скульптуре на Болотной

Скульптура &laquo;Большая глина №&nbsp;4&raquo;
Скульптура «Большая глина № 4» (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», установленная на Болотной площади, не нравится москвичам, они считают ее похожей на испражнения, и это мнение должны учитывать эксперты, заявил артист Максим Галкин в Instagram.

Ранее Галкин назвал скульптуру похожей на стопку неаккуратного дерьма. На это директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин сказал, что подобная ассоциация возникнет только у необразованного человека и это говорит о его собственных проблемах.

«Кто-то сказал из этих экспертов, по-моему, тот же товарищ, что если я вижу говно, то говно у меня в голове. Не всегда так бывает, иногда оно в реальности, поэтому тут я бы поспорил», — заявил артист.

Скульптура Фишера — это алюминиевая 12-метровая копия комка глины, который он однажды смял в руке. Ее установили 16 августа напротив дома культуры ГЭС-2.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Некоторые произведения современного искусства являются абсолютно бездарными, заявил Галкин. По его словам, они появляются из-за экспертов, которые «впендюривают» их богатым и малообразованным людям. «И если подавляющему большинству кажется, что это какашки, хочется бы учитывать не ваше прогрессивное мнение, а мнение все-таки людей», — сообщил артист.

Артист добавил, что городская скульптура призвана «услаждать взор», она может быть некрасивой, если шокирует, удивляет, несет в себе социальный подтекст, однако «Большая глина № 4» к этому отношения не имеет. «Смотрите на любое говно, но не предлагайте это городу», — заключил Галкин.

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Фото:Анатолий Струнин / ТАСС

Скульптура не несет в себе никакой художественной ценности, ее следует срочно демонтировать, сообщил РБК президент Союза архитекторов Николай Шумаков. «Я уверен, что найдутся несколько людей, которые станут убеждать общественность, что «Большая глина № 4» представляет собой какую-то ценность, но не отступлю от своей позиции: нельзя издеваться над историческим центром Москвы», — рассказал архитектор.

По его словам, для экспозиции скульптуры недостаточно того, что она установлена на частной территории центра современного искусства, объект должен быть достоин исторического района столицы и внимания жителей. «Они уже прозвали этот арт-объект «глина на болоте». Обидно, но точно», — резюмировал Шумаков.

Он добавил, что эксперты должны делиться мнением и помогать горожанам сформировать свое мнение относительно спорных объектов искусства, однако эта скульптура является «категорически плохой».

Перед приездом в столицу России «Большая глина № 4» демонстрировалась в городах Европы, в Москве она пробудет несколько месяцев.

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