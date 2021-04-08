В СПЧ посоветовали направлять жалобы на обнаженные скульптуры психиатрам

Жалобы о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей, подобные той, что поступила в Государственный Эрмитаж, нужно переправлять психиатрам, заявил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, передает ТАСС.

«Надо к доктору сразу такие жалобы переправлять, к доктору-психиатру», — сказал глава СПЧ.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что на музей поступила жалоба из-за обнаженных статуй, которые якобы могут плохо влиять на детей. Он не пояснил, из какого ведомства пришла эта жалоба. Тем не менее Пиотровский отметил, что музей отвечает на официальные претензии.

Позже в пресс-службе Эрмитажа пояснили «РИА Новости», что жалоба поступила от частного лица, гражданина России. Сначала претензия была направлена в администрацию Санкт-Петербурга, а затем ее переправили в Эрмитаж, так как в тексте упоминается этот музей.