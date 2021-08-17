Эксперты оценили скульптуру глины на Болотной набережной в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В скульптуре швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», которую поставили в Москве напротив дома культуры «ГЭС-2» в центре Москвы, есть доля провокации, заявил РБК заслуженный архитектор России, академик Академии архитектурного наследия Андрей Анисимов.

Скульптура появились в Москве 16 августа. Одним из первых в соцсетях на нее отреагировал артист Максим Галкин. «Это просто выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Это кошмар! Но это как бы современное искусство», — сказал Галкин в Instagram. Он также назвал автора скульптуры бездарным и бесталанным художником.

«На меня скульптура не производит впечатления. Мне кажется, в этом есть доля провокации. Непонятно, нужна ли она. К такому искусству мало кто готов. Сначала это надо обкатывать в более подготовленной среде», — считает Анисимов. А городу не хватает «парковой скульптуры, которая приносила бы радость и эстетическое наслаждение».

Архитектор Елена Тальская заявила РБК, что скульптуре Фишера не место на Якиманке, в исторической застройке, она должна находиться в галерее или музее современного искусства. «Нужно учитывать окружение, исторический контекст. Я считаю, что такая неоднозначная скульптура не украшает пространство. Если бы это было в рамках биеннале, — интересующийся человек имел бы возможность прийти, посмотреть. Но это ставится в центре города на общее обозрение, что не совсем верно», — утверждает она.