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Эксперты оценили скульптуру глины на Болотной набережной в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В скульптуре швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», которую поставили в Москве напротив дома культуры «ГЭС-2» в центре Москвы, есть доля провокации, заявил РБК заслуженный архитектор России, академик Академии архитектурного наследия Андрей Анисимов.

Скульптура появились в Москве 16 августа. Одним из первых в соцсетях на нее отреагировал артист Максим Галкин. «Это просто выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Это кошмар! Но это как бы современное искусство», — сказал Галкин в Instagram. Он также назвал автора скульптуры бездарным и бесталанным художником.

«На меня скульптура не производит впечатления. Мне кажется, в этом есть доля провокации. Непонятно, нужна ли она. К такому искусству мало кто готов. Сначала это надо обкатывать в более подготовленной среде», — считает Анисимов. А городу не хватает «парковой скульптуры, которая приносила бы радость и эстетическое наслаждение».

Архитектор Елена Тальская заявила РБК, что скульптуре Фишера не место на Якиманке, в исторической застройке, она должна находиться в галерее или музее современного искусства. «Нужно учитывать окружение, исторический контекст. Я считаю, что такая неоднозначная скульптура не украшает пространство. Если бы это было в рамках биеннале, — интересующийся человек имел бы возможность прийти, посмотреть. Но это ставится в центре города на общее обозрение, что не совсем верно», — утверждает она.

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Фото:DtRoad / Telegram

Архитектор отметила, что москвичи не готовы к подобным скульптурам, а само произведение «вызывает больше споров и дискуссий, чем желания прикоснуться к прекрасному».

Как отметил РБК директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин, если в самом центре города появляются современные здания, то должны появляться и современные арт-объекты. «Люди брызжут слюной, истекают ядом и желчью из-за яркого и интересного арт-объекта, который поставлен всего на несколько месяцев в центре города. У необразованных и ограниченных людей возникают странные ассоциации — это объясняется тем, что у кого чего болит, тот о том и говорит», — иронизирует Миндлин.

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Он пожаловался, что современное искусство вызывает у «консервативной, ограниченной, малообразованной части публики» отторжение, так как ее «клишированное сознание затормозилось на уровне эстетики XIX века». Миндлин также отметил, что ранее работы Рембрандта ван Рейна, Франсиско Гойи называли антиискусством, а произведения Ван Гога — антиэстетикой, в то время как сейчас в любом кафе можно встретить репродукции их работ.

«Мы не слышим волны негодования, когда появляются памятники псевдотрадиционной эстетики, псевдоклассические, сомнительного качества и уровня, выполненные плохо, не выдерживающие критики с художественной точки зрения. При этом современная скульптура вызывает вопли», — заключил Миндлин.

Работа Фишера «Большая глина № 4» — это отлитая из алюминия 12-метровая увеличенной копия комка глины, который этот швейцарский скульптор как-то раз смял в руках. Появление скульптуры в Москве вызвало множество негативных отзывов в российских социальных сетях, и по следам события РБК обратился за комментарием в фонд современного искусства V-A-C, который работает с домом культуры «ГЭС-2».

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Фото:Роман Пименов / ТАСС

В пресс-службе фонда V-A-C в Facebook пояснили, что произведение посвящено «осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека». Куратор Франческо Бонами заявил, что Фишер своей скульптурой «обращается к творческому началу, которое есть в каждом из нас». Перед привозом в Москву это произведение гастролировало по разным городам Европы, а в столице России оно пробудет несколько месяцев.

Авторы
Татьяна Стекольникова, Евгения Лебедева Евгения Лебедева
Москва скульптура ГЭС-2 современное искусство дом культуры новости
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