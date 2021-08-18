Минск опроверг сообщения о нарушении пограничниками литовской границы

Литовский пограничник патрулирует линию границы (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Литва не предоставила Белоруссии объективных данных о нарушении границы белорусскими пограничниками. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

«На предоставленном литовской стороной видео отсутствуют объективные свидетельства незаконного пересечения государственной границы белорусскими пограничниками. Это говорит о необоснованности выдвинутых обвинений и попытке провокации», — заявили в ведомстве.

При этом белорусские пограничники сообщили, что они выявили попытки принуждения мигрантов к незаконному переходу на территорию Белоруссии и перекрыли им дорогу. Таким образом, заявили в ГПК, пограничники предотвратили нарушение белорусской границы.

Ранее Литва выразила протест Минску, обвинив белорусских пограничников в нарушении государственной границы. По версии литовских пограничников и литовского МИДа, группа из 12 белорусских офицеров пыталась силой выдворить 35 мигрантов на территорию Литвы. Во время этой процедуры белорусские пограничники «вступили на территорию Литвы на один метр».