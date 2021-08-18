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Минск опроверг сообщения о нарушении пограничниками литовской границы

Литовский пограничник патрулирует линию границы
Литовский пограничник патрулирует линию границы (Фото: Paulius Peleckis / Getty Images)

Литва не предоставила Белоруссии объективных данных о нарушении границы белорусскими пограничниками. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

«На предоставленном литовской стороной видео отсутствуют объективные свидетельства незаконного пересечения государственной границы белорусскими пограничниками. Это говорит о необоснованности выдвинутых обвинений и попытке провокации», — заявили в ведомстве.

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При этом белорусские пограничники сообщили, что они выявили попытки принуждения мигрантов к незаконному переходу на территорию Белоруссии и перекрыли им дорогу. Таким образом, заявили в ГПК, пограничники предотвратили нарушение белорусской границы.

Ранее Литва выразила протест Минску, обвинив белорусских пограничников в нарушении государственной границы. По версии литовских пограничников и литовского МИДа, группа из 12 белорусских офицеров пыталась силой выдворить 35 мигрантов на территорию Литвы. Во время этой процедуры белорусские пограничники «вступили на территорию Литвы на один метр».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Литвы начался в мае. Тогда Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о выросшем числе нелегальных мигрантов, которые пытаются незаконно въехать на территорию ЕС. Там указывали, что количество задержанных на границе с Литвой выросло более чем в 17 раз.

При этом белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что не будет останавливать потоки мигрантов, поскольку западные государства вмешиваются в дела страны: «развязали гибридную войну» и пытаются «убить экономику» Белоруссии. После этих слов Литва ввела режим ЧП и объявила о строительстве стены на границе.

пограничники Литва Белоруссия мигранты
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