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Политика ,  
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Литва направила протест Минску из-за пересечения ее границы на один метр

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Литва выразила протест Минску, обвинив белорусских пограничников в нарушении государственной границы. Соответствующее сообщение размещено на сайте литовского Министерства иностранных дел.

«18 августа Министерство иностранных дел Литвы (МИД) направило Беларуси дипломатическую ноту, в которой выразило решительный протест в связи с неоднократными нарушениями государственной границы Литвы», — говорится в сообщении.

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Там указано, что в Варенское пограничное подразделение выявило группу из 12 белорусских офицеров, «экипированных для подавления массовых беспорядков». Офицеры, по информации литовского МИДа, пытались силой выдворить 35 мигрантов на территорию Литвы. Во время этой процедуры белорусские пограничники «вступили на территорию Литвы на один метр».

Действия сотрудников пограничной службы литовское внешнеполитическое ведомство назвало «высокомерной провокацией» и «грубым нарушением положений договора» о границе между двумя странами.

О «провокациях» на белорусско-литовской границе 17 августа сообщало Министерство внутренних дел Литвы.

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«Мы не потерпим такую дерзкую провокацию, во время которой сегодня 12 белорусских официальных лиц пересекли границу Литовской Республики», — говорится в сообщении ведомства. В МВД добавили, что после случившегося властям пришлось усилить охрану границ.

В сообщении полиции говорится, что это не первый случай подобного рода. О произошедшем литовские власти сообщили белорусскому погранкомитету.

«Информация о нарушении государственной границы будет использована в досудебном расследовании, проводимом Литвой», — добавили в ведомстве.

В полиции также отметили, что в этом году силовики задержали 4214 нелегальных мигрантов. В прошлом году таких случаев было 74 — в 55 раз меньше.

Вопрос пересечения белорусско-литовской границы нелегалами в среду, 18 августа, поднял президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с председателем Европарламента Давидом Сассоли. Он призвал Евросоюз к большей вовлеченности в ситуацию, «включая и его финансовый вклад в обеспечение безопасности границ ЕС». «Роль Европарламента в этой дискуссии особенно важна», — добавил Науседа.

Миграционный кризис на границе между Белоруссией и Литвой начался в мае. Тогда Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о выросшем числе нелегальных мигрантов, которые пытаются незаконно въехать на территорию ЕС. Там указывали, что количество задержанных на границе с Литвой выросло более, чем в 17 раз.

При этом белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что не будет останавливать потоки мигрантов, поскольку западные страны вмешиваются в дела страны: «развязали гибридную войны» и пытаются «убить экономику» Белоруссии.

В связи с этим Литва ввела режим ЧП и объявила о строительстве стены на границе.

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