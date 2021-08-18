Литва направила протест Минску из-за пересечения ее границы на один метр

Действия сотрудников пограничной службы литовское внешнеполитическое ведомство назвало «высокомерной провокацией» и «грубым нарушением положений договора» о границе между двумя странами.

О «провокациях» на белорусско-литовской границе 17 августа сообщало Министерство внутренних дел Литвы.

«Мы не потерпим такую дерзкую провокацию, во время которой сегодня 12 белорусских официальных лиц пересекли границу Литовской Республики», — говорится в сообщении ведомства. В МВД добавили, что после случившегося властям пришлось усилить охрану границ.

В сообщении полиции говорится, что это не первый случай подобного рода. О произошедшем литовские власти сообщили белорусскому погранкомитету.

«Информация о нарушении государственной границы будет использована в досудебном расследовании, проводимом Литвой», — добавили в ведомстве.

В полиции также отметили, что в этом году силовики задержали 4214 нелегальных мигрантов. В прошлом году таких случаев было 74 — в 55 раз меньше.

Вопрос пересечения белорусско-литовской границы нелегалами в среду, 18 августа, поднял президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с председателем Европарламента Давидом Сассоли. Он призвал Евросоюз к большей вовлеченности в ситуацию, «включая и его финансовый вклад в обеспечение безопасности границ ЕС». «Роль Европарламента в этой дискуссии особенно важна», — добавил Науседа.

Миграционный кризис на границе между Белоруссией и Литвой начался в мае. Тогда Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о выросшем числе нелегальных мигрантов, которые пытаются незаконно въехать на территорию ЕС. Там указывали, что количество задержанных на границе с Литвой выросло более, чем в 17 раз.

При этом белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что не будет останавливать потоки мигрантов, поскольку западные страны вмешиваются в дела страны: «развязали гибридную войны» и пытаются «убить экономику» Белоруссии.

В связи с этим Литва ввела режим ЧП и объявила о строительстве стены на границе.