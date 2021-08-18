Цена на газ в Европе упала после данных о поставках через Nord Stream 2

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В ходе торгов цена на газ в Европе снизилась почти на 10% за день, однако стоимость частично восстановилась, свидетельствуют данные биржи ICE.

17 августа торги на хабе TTF в Голландии закрылись с ценой сентябрьского фьючерса на сумму $562 за 1 тыс. куб. м., тогда как 18 августа стоимость падала до $509 за тыс. куб.

Снижение произошло на фоне появления данных о поступлении газа по «Северному потоку-2» от германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод газопровода EUGAL. Данные публиковались для часов 15:00-16:00 и 16:00-17:00 по московскому времени. В компании назвали эту информацию ошибочной, сообщает Bloomberg.