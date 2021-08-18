Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,46 (-0,01) Инвестиции, 14:25
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 86,12 (-0,36) Инвестиции, 14:25
Сын Гуцериева покинул пост гендиректора «ФортеИнвест» Бизнес, 18:46 ВОЗ заявила о защите вакцинации от смерти при индийском штамме COVID-19 Общество, 18:38 Папа римский Франциск сыграл с верующим в настольный футбол Политика, 18:37 Действующий победитель US Open пропустит турнир из-за травмы Спорт, 18:35 Путин и президент Ирана обсудили пути достижения мира в Афганистане Политика, 18:23 Менеджер сборной России по футболу покинет команду вслед за врачами Спорт, 18:14 Обвинение запросило 6 лет колонии подравшемуся с силовиками на митинге Политика, 18:10 Китайский ИТ-гигант Baidu выпустил «робомобиль» без руля и педалей Авто, 18:08 Финляндия приостановила высылку афганцев на родину Политика, 17:55 Шестерых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг Спорт, 17:52 В Минздраве исключили негативное влияние вакцинации на беременность Общество, 17:51 Кто возглавит Афганистан, призы в ₽100 тыс. за прививку. Главное за день Общество, 17:49 Дерипаска и «Система» ответили на данные о переговорах по Natura Siberica Бизнес, 17:45 «Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок Общество, 17:43
Политика ,  
0 

Папа римский Франциск сыграл с верующим в настольный футбол

Папа Римский Франциск играет&nbsp;в настольный футбол с одним из верующих Папа Римский Франциск играет в настольный футбол с одним из верующих Папа Римский Франциск играет в настольный футбол с одним из верующих

После прочтения проповеди в Ватикане папа римский Франциск сыграл в настольный футбол с одним из верующих. Об этом сообщает издание Gazzetta del Sud, которая опубликовала фотографии «матча».

Отмечается, что данный стол для футбола является инклюзивным. Он специально был смастерен таким образом, чтобы на нем смогли играть люди с инвалидностью. Например, его высоту можно настроить так, чтобы дать возможность играть людям на инвалидных колясках.

Папа римский призвал молиться на фоне сообщений о захвате Афганистана
Политика
Папа Римский Франциск

Как рассказала одна из создательниц стола Наталья Тонини, он расписан шестнадцатью словами из проповедей папы: «общность, дружба, толерантность, солидарность, верность, приверженность, достоинство, уважение, щедрость, любовь, умение делиться, честность, надежда, единство, альтруизм, смелость».

Франциск — фанат футбола. Понтифик родом из Аргентины, где также родился Диего Марадона. В ноябре прошлого года, когда стало известно о смерти футболиста и тренера сборной Аргентины, Франциск провел молитву в память о нем.

Кроме того, в самой Аргентины в честь папы римского назван стадион команды «Сан-Лоренсо».

Читайте на РБК Pro
Великое увольнение: почему ценные сотрудники массово уходят «в никуда» Как коротает дни трейдер, потерявший $20 млрд в один миг United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов
Франциск Футбол Папа Римский
Материалы по теме
Папа римский призвал молиться на фоне сообщений о захвате Афганистана
Политика
Папа римский Франциск выписался из больницы после операции
Общество
Папа римский Франциск впервые после операции появился на публике
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter