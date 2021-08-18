Папа римский Франциск сыграл с верующим в настольный футбол

После прочтения проповеди в Ватикане папа римский Франциск сыграл в настольный футбол с одним из верующих. Об этом сообщает издание Gazzetta del Sud, которая опубликовала фотографии «матча».

Отмечается, что данный стол для футбола является инклюзивным. Он специально был смастерен таким образом, чтобы на нем смогли играть люди с инвалидностью. Например, его высоту можно настроить так, чтобы дать возможность играть людям на инвалидных колясках.

Как рассказала одна из создательниц стола Наталья Тонини, он расписан шестнадцатью словами из проповедей папы: «общность, дружба, толерантность, солидарность, верность, приверженность, достоинство, уважение, щедрость, любовь, умение делиться, честность, надежда, единство, альтруизм, смелость».