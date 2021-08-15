Папа римский призвал молиться на фоне сообщений о захвате Афганистана

Папа Римский Франциск (Фото: Andrew Medichin / AP)

Папа римский Франциск призвал все стороны конфликта в Афганистане к диалогу, чтобы «замученное население» могло жить в мире и безопасности. Об этом, как передает Reuters, понтифик заявил, выступая на площади св. Петра.

«Я присоединяюсь к единодушному беспокойству по поводу ситуации в Афганистане. Я прошу вас вместе со мной молиться Богу с просьбой о мире, чтобы прекратилась стрельба и чтобы решения можно было найти за столом переговоров», — сказал он.

Папа римский сделал свое заявление на фоне наступления движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) на столицу Афганистана Кабул. Движение заявило, что взяло под контроль всю территорию страны, талибы ведут с правительством переговоры о передаче власти.

Ситуация в Афганистане обострилась в июле после объявления выхода войск США и НАТО из страны. Планировалось, что американцы покинут Афганистан 11 сентябрь, однако «Талибан» начала стремительно захватывать территорию, подчиненную правительственным войскам. США начали стремительно эвакуировать свой персонал и сотрудников посольства.