Папа римский Франциск помолился за Марадону

Папа римский Франциск провел молитву по случаю смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает издание Vatican News со ссылкой на заявление службы печати Святого престола.

«Папа Франциск знает о смерти Диего Марадоны, вспоминая с теплом встречи с ним и молясь, как он делал в последние дни, когда узнал о состоянии здоровья футболиста», — сообщил директор пресс-центра Маттео Бруни.

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Спортсмен скончался от сердечного приступа в своем доме в районе Сан-Андрес города Тигре, где он восстанавливался после перенесенной операции.

В конце октября Марадону изолировали после того, как он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19. В начале ноября Марадону госпитализировали с признаками анемии и обезвоживания в одну из клиник пригорода Буэнос-Айреса. Футболист почувствовал себя плохо во время торжества, посвященного его 60-летию. Впоследствии врачи выявили в мозге Марадоны субдуральную гематому (кровоизлияние). Ему сделали операцию, которую он успешно перенес.

Марадона выступал за сборную Аргентины Марадона с 1977 по 1994 год. В 91 встрече за национальную команду он забил 34 гола. В 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990 году завоевал серебряную медаль ЧМ.

С сентября 2019 года он возглавлял аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима». В связи со смертью экс-футболиста власти Аргентины объявили в стране трехдневный траур.

Ранее соболезнования в связи со смертью Марадоны выразил премьер-министр Испании Педро Санчес, а также бывший президент Международной федерации футбола (FIFA) Йозеф Блаттер, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле, президент Венесуэлы Николас Мадуро, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и другие.