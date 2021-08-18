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Конфликт в Афганистане ,  
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Путин и президент Ирана обсудили пути достижения мира в Афганистане

Сейед&nbsp;Эбрахим&nbsp;Раиси
Сейед Эбрахим Раиси (Фото: Morteza Fakhri Nezhad / YJC / WANA / Reuters)

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси во время телефонного разговора выразили готовность принять меры для стабилизации обстановки в Афганистане, сообщается на сайте Кремля.

Президенты во время беседы уделили много внимания событиям в Афганистане, отметила пресс-служба Кремля. «Выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране», — сказано в сообщении.

Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) объявили 15 августа об установлении контроля над всей территорией Афганистана и окончании войны с правительственными силами. Президент республики Ашраф Гани сбежал в ОАЭ.

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Фото:Chris Hondros / Getty Images

Также Путин поздравил Раиси с победой на выборах президента республики и вступлением в должность, они также обсудили взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и реализацию совместных проектов в торговле и экономике, сообщил Кремль.

Президенты обсудили заявку Ирана на полноценное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Организация занимается укреплением безопасности и экономическим взаимодействием стран-участниц. Сейчас в нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, тогда как Иран является наблюдателем.

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