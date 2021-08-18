Путин и президент Ирана обсудили пути достижения мира в Афганистане
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси во время телефонного разговора выразили готовность принять меры для стабилизации обстановки в Афганистане, сообщается на сайте Кремля.
Президенты во время беседы уделили много внимания событиям в Афганистане, отметила пресс-служба Кремля. «Выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране», — сказано в сообщении.
Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) объявили 15 августа об установлении контроля над всей территорией Афганистана и окончании войны с правительственными силами. Президент республики Ашраф Гани сбежал в ОАЭ.
Также Путин поздравил Раиси с победой на выборах президента республики и вступлением в должность, они также обсудили взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и реализацию совместных проектов в торговле и экономике, сообщил Кремль.