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Конфликт в Афганистане ,  
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Консул Туркмении на встрече с талибами заявил о «братских отношениях»

Встреча&nbsp;Генерального консула Туркменистана и руководителя представительства движения &laquo;Талибан&raquo; по провинции Балх в городе Мазари-Шариф
Встреча Генерального консула Туркменистана и руководителя представительства движения «Талибан» по провинции Балх в городе Мазари-Шариф (Фото: Министерство иностранных дел Туркменистана)

Генеральный консул Туркмении в городе Мазари-Шариф признал братский характер отношений между афганским и туркменским народами. Об этом он заявил на встрече с главой представительства «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) по провинции Балх, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана.

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В сообщении отмечается, что встреча прошла в конструктивном и позитивном ключе. Консул обсудил с назначенным талибами руководителем региона вопросы, связанные с работой туркменской дипмиссии в северных провинциях Афганистана.

«При этом было отмечено, что отношения между народами двух стран носят братский характер и основаны на принципах дружбы и добрососедства», — сказано в сообщении.

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Ранее МИД Туркмении заявил, что страна регулярно контактирует с членами «Талибана» по поводу поддержания безопасности государственных границ. Представители министерства добавили, что дипмиссии Туркмении в Афганистане продолжают работу в штатном режиме, сокращать персонал или частично эвакуировать сотрудников не собираются. В пресс-службе добавили, что контрольно-пропускные пункты на границе двух стран функционируют в обычном режиме.

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Четвертый по величине город Афганистана Мазари-Шариф талибы захватили 14 августа. 15 августа стало известно, что они контролируют столицу Афганистана Кабул. Талибы отказались от создания переходного правительства, потребовав от властей передать им полное руководство страной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Позже он объяснил, что сложил полномочия, чтобы не допустить бойни. 18 августа МИД Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что Гани нашел убежище в этой стране.

Туркмения напрямую граничит с Афганистаном — протяженность границы между двумя государствами составляет 804 км.

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