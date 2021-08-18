Консул Туркмении на встрече с талибами заявил о «братских отношениях»

Встреча Генерального консула Туркменистана и руководителя представительства движения «Талибан» по провинции Балх в городе Мазари-Шариф (Фото: Министерство иностранных дел Туркменистана)

Генеральный консул Туркмении в городе Мазари-Шариф признал братский характер отношений между афганским и туркменским народами. Об этом он заявил на встрече с главой представительства «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) по провинции Балх, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана.

В сообщении отмечается, что встреча прошла в конструктивном и позитивном ключе. Консул обсудил с назначенным талибами руководителем региона вопросы, связанные с работой туркменской дипмиссии в северных провинциях Афганистана.

«При этом было отмечено, что отношения между народами двух стран носят братский характер и основаны на принципах дружбы и добрососедства», — сказано в сообщении.