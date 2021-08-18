Обвинение запросило 6 лет колонии подравшемуся с силовиками на митинге

Фото: СК РФ

Прокуратура попросила Тверской суд Москвы приговорить к шести годам колонии Сайд-Мухамада Джумаева, обвиняемого в нападении на силовиков на несанкционированной акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В судебном заседании прокурор просил окончательно назначить наказание в виде шести лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе. Огласить приговор должны 19 августа.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тверского суда.

В конце мая гособвинение запрашивало Джумаеву пять лет колонии. Однако позднее Тверской суд возобновил судебное следствие по его делу после анализа содержания прений сторон.