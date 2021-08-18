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Политика ,  
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Обвинение запросило 6 лет колонии подравшемуся с силовиками на митинге

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Прокуратура попросила Тверской суд Москвы приговорить к шести годам колонии Сайд-Мухамада Джумаева, обвиняемого в нападении на силовиков на несанкционированной акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В судебном заседании прокурор просил окончательно назначить наказание в виде шести лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе. Огласить приговор должны 19 августа.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тверского суда.

В конце мая гособвинение запрашивало Джумаеву пять лет колонии. Однако позднее Тверской суд возобновил судебное следствие по его делу после анализа содержания прений сторон.

Джумаеву предъявлено обвинение по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). На сайте Тверского суда говорится, что по данной статье судят человека с фамилией Мархиев. Тетя Джумаева сообщала «Медиазоне», что под этой фамилией судят ее племянника.

По версии следователей, 23 января на акции в поддержку Навального Джумаев «нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела». Обвиняемый попытался скрыться, однако в конце января он был задержан в Псковской области. Пресненский суд Москвы арестовал его по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти.

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Несогласованные акции протеста прошли в Москве и в других городах России 23 января. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране в тот день задержали более 4 тыс. человек. МВД информацию о задержаниях на акциях не раскрывало.

Москва Тверской суд Москвы акция протеста
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