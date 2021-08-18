Росстат назвал точные даты переписи населения

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе основного этапа Всероссийской переписи населения на период с 15 октября по 14 ноября (до этого он планировался с 1 по 31 октября). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

С инициативой сменить даты проведения переписи Росстат выступил 24 июля. По словам главы ведомства Павла Малкова, при переписи населения будут использоваться ресурсы, задействованные при проведении единого дня голосования 19 сентября. И после выборов нужно будет переоборудовать помещения, а также наладить ИТ-инфраструктуру для защиты данных. «Людям понадобится время, чтобы немного отдохнуть и переключиться на новые задачи. Перепись потребует полной концентрации сил», — говорил Малков.

Изначально перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года. Однако в апреле Росстат предложил перенести перепись на следующий год в связи с распространением коронавируса. В феврале сроки вновь сдвинули на сентябрь, объяснив решение сохраняющейся неопределенностью с эпидемиологической обстановкой. Тогда в Росстате пояснили, что выбрали новую дату на основании анализа ситуации с COVID-19 в 2020 году.

Затем перенести перепись уже с сентября на октябрь предложил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он пояснил, что перепись совпадет по времени с предвыборной кампанией, поскольку в сентябре должны пройти выборы в Госдуму. «Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение где-то вызовет и прямое раздражение. Переписчики и сотрудники избирательных комиссий, кто должен информировать о выборах, — это зачастую одни и те же люди, особенно в малых городах и районах», — отметил он.