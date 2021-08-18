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Власти назвали возможный источник выброса сероводорода в Челябинске

Фото:Ecoche / Telegram Фото:Ecoche / Telegram Фото:Ecoche / Telegram

Причиной залпового выброса сероводорода в Челябинске мог стать прорыв канализационного коллектора, заявил в своем Telegram-канале замминистра экологии региона Виталий Безруков.

«Превышения возможно случились из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое в результате действия режима НМУ и дальше по реке Миасс случилось распространение неприятного запаха», — написал Безруков.

Из-за выброса сероводорода челябинцам рекомендовали меньше быть на улице
Общество
Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска

Чиновник отметил, что сейчас превышений ПДК сероводорода в городе не отмечено.

В связи выбросом прокуратура Челябинской области начала проверку. «Будут выясняться причины выбросов, а также оцениваться исполнение законодательства об охране окружающей среды хозяйствующими субъектами», — говорится в сообщении ведомства.

Выброс сероводорода произошел примерно в три часа ночи по местному времени в Металлургическом районе Челябинска. В частности, превышение выявили в районе очистных сооружений производственного объединения водоснабжения и водоотведения (МУП «ПОВВ»). Находящимся в районе предприятиям рекомендовали дополнительно снизить выбросы, а администрации города — усилить полив улиц.

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По данным Единой информационной системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Росгидромета, которые передает «РИА Новости», максимальная концентрация сероводорода превысила максимально допустимую концентрацию в 29,6 раза.

Челябинск сероводород выбросы Экология
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