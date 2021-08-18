Власти назвали возможный источник выброса сероводорода в Челябинске
Причиной залпового выброса сероводорода в Челябинске мог стать прорыв канализационного коллектора, заявил в своем Telegram-канале замминистра экологии региона Виталий Безруков.
«Превышения возможно случились из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое в результате действия режима НМУ и дальше по реке Миасс случилось распространение неприятного запаха», — написал Безруков.
Чиновник отметил, что сейчас превышений ПДК сероводорода в городе не отмечено.