Власти назвали возможный источник выброса сероводорода в Челябинске

В связи выбросом прокуратура Челябинской области начала проверку. «Будут выясняться причины выбросов, а также оцениваться исполнение законодательства об охране окружающей среды хозяйствующими субъектами», — говорится в сообщении ведомства.

Выброс сероводорода произошел примерно в три часа ночи по местному времени в Металлургическом районе Челябинска. В частности, превышение выявили в районе очистных сооружений производственного объединения водоснабжения и водоотведения (МУП «ПОВВ»). Находящимся в районе предприятиям рекомендовали дополнительно снизить выбросы, а администрации города — усилить полив улиц.

По данным Единой информационной системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Росгидромета, которые передает «РИА Новости», максимальная концентрация сероводорода превысила максимально допустимую концентрацию в 29,6 раза.