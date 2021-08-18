Из-за выброса сероводорода челябинцам рекомендовали меньше быть на улице
Министерство экологии Челябинской области рекомендовало жителям Челябинска меньше находиться на улице из-за выброса сероводорода. Об этом сообщил в Telegram замминистра экологии области Виталий Безруков.
«Гражданам в случае ощущения неприятного запаха рекомендовано не открывать окна и не проветривать помещения утром; сократить пребывание на улице до минимума; использовать маски и другие средства индивидуальной защиты; употреблять больше воды; проводить влажную уборку помещений», — говорится в сообщении.
При этом, по словам Виталия Безрукова, содержание сероводорода в воздухе после выброса в Челябинске снизилось.
«На данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0,8 ПДК, ситуация пришла в норму», — говорится в сообщении.