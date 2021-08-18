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Из-за выброса сероводорода челябинцам рекомендовали меньше быть на улице

Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска
Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска (Фото: voda.uu.ru)

Министерство экологии Челябинской области рекомендовало жителям Челябинска меньше находиться на улице из-за выброса сероводорода. Об этом сообщил в Telegram замминистра экологии области Виталий Безруков.

«Гражданам в случае ощущения неприятного запаха рекомендовано не открывать окна и не проветривать помещения утром; сократить пребывание на улице до минимума; использовать маски и другие средства индивидуальной защиты; употреблять больше воды; проводить влажную уборку помещений», — говорится в сообщении.

В Челябинске произошел «сильнейший залповый выброс» сероводорода
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Фото:voda.uu.ru

При этом, по словам Виталия Безрукова, содержание сероводорода в воздухе после выброса в Челябинске снизилось.

«На данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0,8 ПДК, ситуация пришла в норму», — говорится в сообщении.

Безруков добавил, что выброс сероводорода был разовым и произошел примерно в 3:00. Сейчас передвижные лаборатории превышения его содержания в жилых районах не фиксируют.

Утечка сероводорода произошла в Металлургическом районе Челябинска. В частности, превышение выявили в районе очистных сооружений Производственного объединения водоснабжения и водоотведения (МУП «ПОВВ»). Находящимся в районе предприятиям рекомендовали дополнительно снизить выбросы, а администрации города — усилить полив улиц.

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