Кремль назвал дату переговоров Путина и Меркель в Москве

В конце сентября в Германии пройдут парламентские выборы, Меркель ранее заявляла, что не планирует в них участвовать впервые с ноября 2005 года и уйдет из политики после завершения срока ее полномочий.

Германия и США заключили в конце июля соглашение, которое позволяет беспрепятственно достроить газопровод «Северный поток-2». Он пролегает по дну Балтийского моря, по нему российский газ будет поступать в обход Украины — основной страны, через которую идет транзит газа в Европу. Сейчас газопровод достроен на 99%.

Согласно тексту документа, Берлин взял на себя обязательства обеспечить безопасность Украине, если Россия будет использовать транзит газа как инструмент давления. Кроме того, Германия должна помочь Украине добиться пролонгации контракта о транзите российского газа через ее территорию (он истекает в 2024 году) и инвестировать в украинскую экономику.

Украинские и польские власти раскритиковали соглашение. В совместном заявлении государств сказано, что документ создает дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Центральной Европы и Украины в частности. Киеву нужны не соглашения, а именно гарантии целостности Украины, заявила позднее вице-премьер страны Ольга Стефанишина. В Кремле подчеркнули, что никогда не имели планов использовать вопрос транзита энергоресурсов в качестве «инструмента» воздействия.