Кремль назвал дату переговоров Путина и Меркель в Москве
Президент России Владимир Путин встретится 20 августа с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.
«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях», — сказано в сообщении.
Путин и Меркель также обсудят актуальные вопросы международного и регионального характера, отметили в Кремле.
После визита в Москву канцлер Германии посетит Украину, сообщил накануне представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, она приедет в Киев 22 августа. Меркель обсудит с президентом Владимиром Зеленским выполнение Германией обязательств после запуска «Северного потока -2», а также ситуацию на востоке Украины, рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, не уточнив подробностей.