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Кремль назвал дату переговоров Путина и Меркель в Москве

Ангела Меркель и Владимир Путин
Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Павел Головкин / AP)

Президент России Владимир Путин встретится 20 августа с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях», — сказано в сообщении.

Путин и Меркель также обсудят актуальные вопросы международного и регионального характера, отметили в Кремле.

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После визита в Москву канцлер Германии посетит Украину, сообщил накануне представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, она приедет в Киев 22 августа. Меркель обсудит с президентом Владимиром Зеленским выполнение Германией обязательств после запуска «Северного потока -2», а также ситуацию на востоке Украины, рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, не уточнив подробностей.

В конце сентября в Германии пройдут парламентские выборы, Меркель ранее заявляла, что не планирует в них участвовать впервые с ноября 2005 года и уйдет из политики после завершения срока ее полномочий.

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Германия и США заключили в конце июля соглашение, которое позволяет беспрепятственно достроить газопровод «Северный поток-2». Он пролегает по дну Балтийского моря, по нему российский газ будет поступать в обход Украины — основной страны, через которую идет транзит газа в Европу. Сейчас газопровод достроен на 99%.

Согласно тексту документа, Берлин взял на себя обязательства обеспечить безопасность Украине, если Россия будет использовать транзит газа как инструмент давления. Кроме того, Германия должна помочь Украине добиться пролонгации контракта о транзите российского газа через ее территорию (он истекает в 2024 году) и инвестировать в украинскую экономику.

Украинские и польские власти раскритиковали соглашение. В совместном заявлении государств сказано, что документ создает дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Центральной Европы и Украины в частности. Киеву нужны не соглашения, а именно гарантии целостности Украины, заявила позднее вице-премьер страны Ольга Стефанишина. В Кремле подчеркнули, что никогда не имели планов использовать вопрос транзита энергоресурсов в качестве «инструмента» воздействия.

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