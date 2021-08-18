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Губернатор позвал Путина в Мордовию, где «очень скучают и ждут»

Рабочая встреча&nbsp;Владимира Путина&nbsp;с временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия Артёмом Здуновым
Рабочая встреча Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия Артёмом Здуновым (Фото: kremlin.ru)

Исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов предложил президенту России Владимиру Путину посетить регион. Он сделал это на рабочей встрече с главой государства, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, у нас в этом году 20-летие канонизации праведного воина [адмирала Федора] Ушакова. Мы проводим все события, с Минобороны работаем. В любое удобное для вас время приглашаем вас в Мордовию, жители очень скучают и ждут», — пригласил Здунов к президента.

Владимир Путин поблагодарил главу региона за приглашение. Он также пообещал губернатору помочь с решением проблемы закредитованности республики. Перед этим Здунов пожаловался, что в регионе есть серьезные ограничения на капиталовложения из-за большого долга. Долги по кредитам Республики Мордовия составляют 200% по сравнению с собственными доходами.

«Проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную», — ответил Путин. Он также отметил, что правительство знает об этом и поможет региону. По словам президента, ограничения, наложенные на Мордовию, созданы искусственно.

Мордовия возглавляет антирейтинг крупнейших должников среди российских регионов. В послании Федеральному собранию глава государства объявил, что правительство выделит на развитие инфраструктуры в регионах 500 млрд руб. Денег не получила только Мордовия.

Треть инфраструктурных кредитов из бюджета получат пять регионов
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По данным Счетной палаты за 2020 год, единственными субъектами, кто нарастил региональный долг, были Мордовия и Псковская область. К началу того же года объем долга республики вырос на 27% и достиг 51,1 млрд руб. Эксперты Счетной палаты пришли к выводу, что долг растет из-за того, что при планировании бюджетов и их исполнении мордовские власти указывали нереалистичные доходы и недостоверные источники финансирования бюджетного дефицита. По некоторым статьям расходов план выполнили на 0–1,7%. Из-за этого власти брали дополнительные займы.

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12 августа президент также встретился с врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом. Он указал губернатору на необходимость решить три проблемы региона: ликвидировать аварийное жилье, восполнить нехватку школ и снять перегрузку с существующих школ, а также наладить борьбу с онкологией и туберкулезом.

Мордовия Владимир Путин Артем Здунов
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