Губернатор позвал Путина в Мордовию, где «очень скучают и ждут»

Рабочая встреча Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия Артёмом Здуновым (Фото: kremlin.ru)

Исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов предложил президенту России Владимиру Путину посетить регион. Он сделал это на рабочей встрече с главой государства, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, у нас в этом году 20-летие канонизации праведного воина [адмирала Федора] Ушакова. Мы проводим все события, с Минобороны работаем. В любое удобное для вас время приглашаем вас в Мордовию, жители очень скучают и ждут», — пригласил Здунов к президента.

Владимир Путин поблагодарил главу региона за приглашение. Он также пообещал губернатору помочь с решением проблемы закредитованности республики. Перед этим Здунов пожаловался, что в регионе есть серьезные ограничения на капиталовложения из-за большого долга. Долги по кредитам Республики Мордовия составляют 200% по сравнению с собственными доходами.

«Проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную», — ответил Путин. Он также отметил, что правительство знает об этом и поможет региону. По словам президента, ограничения, наложенные на Мордовию, созданы искусственно.

Мордовия возглавляет антирейтинг крупнейших должников среди российских регионов. В послании Федеральному собранию глава государства объявил, что правительство выделит на развитие инфраструктуры в регионах 500 млрд руб. Денег не получила только Мордовия.