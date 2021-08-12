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Путин указал новому главе Тувы на три проблемы в регионе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В настоящий момент в Туве требуют решения три проблемы. Урегулировать их на онлайн-встрече с новым главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом поручил президент России Владимир Путин, стенограмма переговоров опубликована на сайте Кремля.

«Первое — у вас пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья. На это, конечно, нужно обратить внимание. Он должен был бы быть закончен еще как минимум год назад, а то и полтора-два года назад», — сказал Путин, добавив, что этот вопрос следовало урегулировать к 2018 году. Он также попросил главу региона подготовить отдельное письмо по этому поводу.

Другой острый социальный вопрос — перегруженность школ и недостаток детских садов, считает Путин. Кроме того, по его словам, в регионе актуальна проблема борьбы с онкологией и туберкулезом.

Путин добавил, что правительству региона нужно поднимать доходы тувинцев. Для этого властям региона необходимо привлекать инвестиции, считает он.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

До назначения врио главы региона Владислава Ховалыга этот пост занимал Шолбан Кара-оол, который ушел в отставку по собственному желанию в апреле текущего года.

Ранее на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства поручил правительству регулярно вести мониторинг средств у граждан с низким доходом. Об этом оно должно отчитаться до 1 ноября, в дальнейшем такой доклад будет предоставляться раз в полгода. Путин также указал ликвидировать третьи смены в школах и обеспечить устойчивый рост российского населения к 2024 году.

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