Путин указал новому главе Тувы на три проблемы в регионе

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В настоящий момент в Туве требуют решения три проблемы. Урегулировать их на онлайн-встрече с новым главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом поручил президент России Владимир Путин, стенограмма переговоров опубликована на сайте Кремля.

«Первое — у вас пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья. На это, конечно, нужно обратить внимание. Он должен был бы быть закончен еще как минимум год назад, а то и полтора-два года назад», — сказал Путин, добавив, что этот вопрос следовало урегулировать к 2018 году. Он также попросил главу региона подготовить отдельное письмо по этому поводу.

Другой острый социальный вопрос — перегруженность школ и недостаток детских садов, считает Путин. Кроме того, по его словам, в регионе актуальна проблема борьбы с онкологией и туберкулезом.

Путин добавил, что правительству региона нужно поднимать доходы тувинцев. Для этого властям региона необходимо привлекать инвестиции, считает он.