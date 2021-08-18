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Политика ,  
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Депутаты Петербурга попросили ЦИК проверить регистрацию списков партий

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга направили в ЦИК обращение с просьбой проверить законность регистрации списков партий «Новые люди», «Российская партия свободы и справедливости» (РПСС) горизбиркомом, а также легитимность отказа партии «Родина» участвовать на выборах в региональный парламент. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Постановление о принятии обращения размещено на сайте заксобрания.

Городской парламент попросил ЦИК проверить законность проверки подписных листов кандидатов от политических объединений и кандидатов-самовыдвиженцев и при обнаружении нарушений — принять меры для регистрации кандидатов.

В июле депутат заксобрания от партии «Единая Россия» Юрий Бочков обратился в ЦИК с просьбой проверить сотрудников администрации Пушкинского района, которые, по словам депутата, помогают собирать подписи кандидату от партии «Новые люди» Дмитрию Павлову. Однако горизбирком все равно зарегистрировал партию на выборы.

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Татьяна Буланова

В понедельник, 16 августа, кандидат от партии «Родина», певица Татьяна Буланова подала в суд жалобу на отказ в регистрации ее кандидатуры на участие в выборах в петербургское законодательное собрание от партии «Родина». По итогам проверки у певицы нашли 18% брака в сданных ею подписей.

ТАСС со ссылкой на обращение уточняет, что, как считают депутаты, при принятии решения о регистрации списка кандидатов от РПСС избирательная комиссия Петербурга проигнорировала «ряд обстоятельств». В их числе в обращении упоминается тот факт, что «подписные листы явно имеют признаки проставления подписи избирателя и его данных не самим избирателем».

В начале августа территориальная избирательная комиссия (ТИК) №30 Петербурга сняла с выборов кандидата от партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Основанием для отказа стали неточности в документах. Избирком счел, что Вишневский представил неверно оформленный документ о согласовании своей кандидатуры с партией.

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Однако 10 августа рабочая группа горизбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала комиссии на ближайшем заседании отменить решение нижестоящего избиркома об отказе в регистрации кандидату «Яблока». Вишневский вновь стал кандидатом.

Санкт-Петербург Заксобрание ЦИК Выборы обращение
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