СМИ сообщили о регистрации Вишневского на выборы в заксобрание Петербурга

Рабочая группа избиркома Санкт-Петербурга по рассмотрению жалоб рекомендовала комиссии на ближайшем заседании отменить решение нижестоящего избиркома об отказе в регистрации кандидату «Яблока», зампреду партии Борису Вишневскому в одномандатном округе № 2. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу горизбиркома.

По данным газеты, решение принято единогласно.

О том, что Вишневского сняли с выборов, стало известно 4 августа. Соответствующее решение приняла Территориальная избирательная комиссия (ТИК) № 30 Петербурга.

Основанием для отказа стали неточности в документах. Избирком счел, что Вишневский представил неверно оформленный документ о согласовании своей кандидатуры с партией. Ошибки, согласно позиции комиссии, содержит и решение съезда «Яблока» о выдвижении.