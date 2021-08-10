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Политика ,  
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СМИ сообщили о регистрации Вишневского на выборы в заксобрание Петербурга

Рабочая группа избиркома Санкт-Петербурга по рассмотрению жалоб рекомендовала комиссии на ближайшем заседании отменить решение нижестоящего избиркома об отказе в регистрации кандидату «Яблока», зампреду партии Борису Вишневскому в одномандатном округе № 2. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу горизбиркома.

По данным газеты, решение принято единогласно.

Вишневского сняли с выборов в заксобрание Петербурга
Политика
Борис Вишневский

О том, что Вишневского сняли с выборов, стало известно 4 августа. Соответствующее решение приняла Территориальная избирательная комиссия (ТИК) № 30 Петербурга.

Основанием для отказа стали неточности в документах. Избирком счел, что Вишневский представил неверно оформленный документ о согласовании своей кандидатуры с партией. Ошибки, согласно позиции комиссии, содержит и решение съезда «Яблока» о выдвижении.

Борис Вишневский партия «Яблоко» Санкт-Петербург Выборы «Коммерсантъ»
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