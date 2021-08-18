Москвичей оштрафовали на ₽20 млн за отсутствие ПЦР после выезда за рубеж

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Москвичи, которые возвращались из зарубежных поездок, получили штрафы на сумму более 20 млн руб. за отсутствие своевременно сданных ПЦР-тестов. Об этом говорится на сайте московского управления Роспотребнадзора.

«По результатам рассмотренных судами дел 1597 гражданам присуждены штрафы на сумму 20 млн 290 тыс. руб. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», — сказано в публикации.

В ведомстве уточнили, что с 1 августа направили около 8 тыс. уведомлений гражданам, которые вернулись из-за рубежа, но не передали результаты ПЦР-тестов на COVID-19 на портал госуслуг. Это требование не выполнили почти 2% жителей Москвы, приехавших домой из-за границы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в соответствии с которым те, кто не переболел коронавирусом в течение полугода и не привился от этой инфекции, должны пройти один ПЦР-тест на COVID-19 в течение трех суток со момента возвращения в страну. Они также обязаны разместить результат тестирования в специальной форме на «Госуслугах». До получения отрицательного результата россияне обязаны соблюдать карантин по месту пребывания или жительства.