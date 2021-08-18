Белорусское информагентство БелаПАН сообщило об обысках у сотрудников

БелаПАН — белорусское частное информагентство, основанное в 1991 году журналистом Алексеем Липаем.

Ранее обыски в офисе компании проводились в январе. Тогда мероприятия организовал Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела по статье об организации и подготовке беспорядков (ст. 342 УК Белоруссии). До этого силовики задержали экс-замдиректора агентства Андрея Александрова, он занимал эту должность с 2014 по 2018 год.

В Белоруссии в августе прошлого года начались протесты недовольных итогами президентских выборов, в результате которых ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, занимающего должность главы государства с 1994 года. Оппозиция считает результаты сфальсифицированными.

Ранее, 13 августа, суд в Минске признал экстремистским медиаресурс Tut.by. В МВД тогда назвали его площадкой для пропаганды экстремизма, направленного «на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды».