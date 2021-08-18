Белорусское информагентство БелаПАН сообщило об обысках у сотрудников
У сотрудников белорусского информационного агентства БелаПАН начались обыски, сообщило агентство на своем сайте.
«О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева», — говорится в сообщении.
На связь с редакцией не вышли главред и директор агентства Ирина Левшина, а также журналист Захар Щербаков. Позднее в редакции уточнили со ссылкой на очевидцев, что в квартире Левшиной тоже проводится обыск. «Она в квартире, слышны голоса ее и каких-то людей. Рядом с подъездом стоит микроавтобус с тонированными стеклами», — сообщило агентство.
РБК направил запросы в компанию БелаПАН и пресс-службу МВД Белоруссии.