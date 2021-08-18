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Политика ,  
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Белорусское информагентство БелаПАН сообщило об обысках у сотрудников

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

У сотрудников белорусского информационного агентства БелаПАН начались обыски, сообщило агентство на своем сайте.

«О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты БелаПАН Naviny.by Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева», — говорится в сообщении.

На связь с редакцией не вышли главред и директор агентства Ирина Левшина, а также журналист Захар Щербаков. Позднее в редакции уточнили со ссылкой на очевидцев, что в квартире Левшиной тоже проводится обыск. «Она в квартире, слышны голоса ее и каких-то людей. Рядом с подъездом стоит микроавтобус с тонированными стеклами», — сообщило агентство.

Власти Белоруссии признали издание Tut.by экстремистским
Общество
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

РБК направил запросы в компанию БелаПАН и пресс-службу МВД Белоруссии.

БелаПАН — белорусское частное информагентство, основанное в 1991 году журналистом Алексеем Липаем.

Ранее обыски в офисе компании проводились в январе. Тогда мероприятия организовал Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела по статье об организации и подготовке беспорядков (ст. 342 УК Белоруссии). До этого силовики задержали экс-замдиректора агентства Андрея Александрова, он занимал эту должность с 2014 по 2018 год.

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В Белоруссии в августе прошлого года начались протесты недовольных итогами президентских выборов, в результате которых ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, занимающего должность главы государства с 1994 года. Оппозиция считает результаты сфальсифицированными.

Ранее, 13 августа, суд в Минске признал экстремистским медиаресурс Tut.by. В МВД тогда назвали его площадкой для пропаганды экстремизма, направленного «на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды».

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